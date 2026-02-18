Словами голу не поможешь

В одном из первых матчей раунда play-off Лиги чемпионов «Реал» в Лиссабоне с минимальным перевесом переиграл «Бенфику» — 1:0, взяв реванш за недавнее поражение в последнем туре общего этапа. После гола Винисиуса, забитого в начале второго тайма, эта встреча была прервана примерно на десять минут в связи с проявлением расистских оскорблений в адрес бразильца со стороны аргентинца Джанлуки Престианни. А затем был удален главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью.

Лиссабонское противостояние между «Бенфикой» и «Реалом» выглядело особенным минимум по двум причинам. Во-первых, три недели назад эти команды встречались между собой в заключительном туре общего этапа, и тогда, благодаря сенсационной победе в Мадриде со счетом 4:2, гости не только в последний момент зацепились за play-off, заодно не позволив хозяевам напрямую попасть в 1/8 финала. Во-вторых, довольно неожиданно выглядела общая статистика четырех предыдущих личных встреч соперников в Лиге чемпионов: 3:1 в пользу «Бенфики». Правда, три раза пути испанского и португальского грандов в главном еврокубке пересекались еще в 1960-х годах, и делать серьезные выводы на основании такого бэкграунда, конечно, не стоило.

Матч начался на встречных курсах. В дебюте был отрезок, когда футболисты «Бенфика» окопались около штрафной «Реала», но особых угроз воротам Тибо Куртуа их активные перемещения не представляли. Отбив нечто похожее на стартовый натиск, гости заиграли острее. Особенно выделялся Килиан Мбаппе, который несколько раз доставлял проблемы голкиперу хозяев Анатолию Турбину.

Но главные события развернулись после перерыва.

На 50-й минуте ювелирную точность и блестящее чувство дистанции продемонстрировал Винисиус, который ударом с левого фланга правой ногой направил мяч по дуге и обвел Турбина. Однако этим бразилец не ограничился. Решив отпраздновать свой успех провокационным для болельщиков «Бенфики» танцем около углового флажка, он накалил ситуацию на поле до предела — сначала получил желтую карточку от французского судьи Франсуа Летексье, а затем, судя по всему, удостоился оскорбительной тирады от 22-летнего аргентинского полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни. Во всяком случае, Летексье, к которому прибежал жаловаться Винисиус, жестом показал, что речь идет о расистском оскорблении.

Разгоревшийся мгновенно конфликт продолжатся около десяти минут. Успокаивать Винисиуса пришлось даже тренеру «Бенфики» Жозе Моуринью, один из помощников которого, в свою очередь, минутой раньше получил красную карточку за недопустимые эмоции. Но и после возобновления игры страсти не утихали. На 78-й минуте Престианни заработал предупреждение за нырок в чужой штрафной, а еще спустя некоторое время Винисиус фолом помешал нанести опасный удар Ричарду Риосу, и две желтые карточки перед собой увидел Моуринью, требовавший второго предупреждения бразильца.

В оставшееся время до стопроцентных моментов у ворот «Реала» дело так и не дошло, капитан «Бенфики» Николас Отаменди снова дискутировал с Винисиусом, а на поле с трибун летели посторонние предметы. В конце концов, после 12 минут компенсированного времени Летексье зафиксировал победу «Реала» — 1:0. Шансы мадридцев на выход в 1/8 финала теперь уже явно предпочтительнее, хотя точку в этом противостоянии ставить рано. «Бенфика» наверняка попробует сотворить в Мадриде еще одно чудо. К тому же, судя по всему, перед ответным матчем могут последовать решения дисциплинарных органов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), которые наверняка рассмотрят скандал на Estadio da Luz.

В одном из трех других матчей вторника произошла сенсация. Стамбульский «Галатасарай» на своем поле разгромил туринский «Ювентус».

После первого тайма гости имели минимальное преимущество — 2:1, но во второй половине чемпион Турции продемонстрировал феерический футбол. Тому, впрочем, способствовали грубые ошибки футболистов «Ювентуса» на подступах к своей штрафной, а также удаление защитника Хуана Давида Кабаля Мурильо, который вышел на замену в начале второго тайма и уже к 67-й минуте получил две желтые карточки. В итоге — 5:2. Дублем отметился полузащитник Ноа Ланг, принадлежащий «Наполи» и выступающий за «Галатасарай» на правах аренды. После такой неудачи выход «Ювентуса» в следующую стадию выглядит весьма проблематичным.

Неожиданно началось двухматчевое противостояние ПСЖ, действующего победителя Лиги чемпионов, и «Монако», в котором принимали участие два россиянина: с одной стороны — вратарь Матвей Сафонов, а с другой — полузащитник Александр Головин. Благодаря дублю Фоларина Балогана, открывшему счет уже на первой минуте после навеса Головина, футболисты «Монако» очень удачно начали домашнюю встречу, однако их соперники, несмотря на нереализованный Витиньей пенальти, еще до перерыва сравняли счет. В начале второго тайма Головина удалили за неумышленный, но очень грубый фол на Витинье, и в итоге «Монако» не добилось даже ничьей. Победный гол после красивой многоходовой атаки парижан забил Дезире Дуэ. ПСЖ победил — 3:2, а игра дортмундской «Боруссии» и «Аталанты» из Бергамо завершилась ожидаемой победой немецкого клуба — 2:0.

Евгений Федяков