Минобороны: отключение Starlink не повлияло на эффективность российских войск

Отключение терминалов спутниковой связи Starlink не повлияло на эффективность войск беспилотных систем России. Об этом заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Хочу обратить ваше внимание, что терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем», — сообщил замглавы ведомства (цитата по «РИА Новости»). Господин Криворучко отметил, что такой вывод основан на данных контроля поражения техники и живой силы противника.

В начале февраля SpaceX и власти Украины запустили систему обязательной верификации оборудования. Она предусматривает работу только тех терминалов, которые прошли регистрацию через госсервисы и закреплены за конкретными подразделениями ВСУ. Цель системы — пресечь несанкционированное использование терминалов Россией. После этого в зоне конфликта произошли масштабные сбои в работе Starlink, которые затронули и украинские, и российские подразделения. Российские военные используют Starlink несанкционированно, закупая терминалы в третьих странах через посредников или применяя трофейные устройства.

