Связанные одной целью

В начале февраля в зоне СВО произошли масштабные сбои в работе спутниковой связи Starlink. Они затронули как подразделения ВСУ, так и российских военных, использовавших терминалы неофициально. Причиной стала запущенная Киевом совместно с американской компанией SpaceX (разработчик Starlink) система обязательной верификации оборудования. По мнению эксперта, украинские терминалы со временем смогут пройти регистрацию и вернуться в работу, тогда как у российских пользователей таких гарантий нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина в последние месяцы последовательно добивалась ограничения несанкционированного использования Starlink. В конце января была запущена система «белых списков», предусматривающая работу только тех терминалов, которые прошли регистрацию через госсервисы и закреплены за конкретными подразделениями ВСУ. Все остальные устройства подлежали блокировке. Это решение было связано с выявлением случаев использования Starlink для управления российскими ударными беспилотниками. Дополнительно SpaceX ввела технические ограничения на использование мобильных терминалов, включая ограничения по скорости их перемещения. Эти меры в первую очередь были направлены на борьбу с применением спутниковой связи на дронах и мобильных платформах.

Российские военные в ходе СВО используют Starlink нелегально, закупая терминалы в третьих странах, через посредников или применяя трофейные устройства. Они используются не только для связи со штабами и управления беспилотниками, но и для бытового общения с родственниками.

По сообщениям военных блогеров, в начале февраля многие такие устройства перестали работать практически одновременно по всей линии фронта.



Как рассказал “Ъ” один из частных операторов по обслуживанию Starlink и военный блогер Роман Сапоньков, сначала были отключены практически все терминалы — вне зависимости от тарифа и технических настроек. После этого началась поэтапная повторная активация устройств, прошедших официальную регистрацию на Украине. По его оценке, к настоящему моменту доля заново активированных терминалов у ВСУ не превышает 10%, поскольку значительная часть оборудования ранее приобреталась украинскими волонтерами, родственниками военнослужащих и частными спонсорами без формального учета.

Сама процедура верификации оказалась масштабной и технически сложной. Регистрация идет через цифровые платформы и региональные административные центры, однако процесс затруднен из-за перебоев в работе инфраструктуры, нехватки специалистов и сбоев в передаче данных. В результате часть украинских подразделений тоже осталась без устойчивой связи, в том числе в районах активных боевых действий.

По словам господина Сапонькова, инфраструктура верификации пока работает нестабильно: регистрационные сервисы периодически недоступны из-за перебоев с электроснабжением и связью, а сотрудники местных центров не всегда хорошо ориентируются в процедуре оформления терминалов. Поэтому многие пользователи сталкиваются с невозможностью восстановить доступ к сети. При этом, если украинские подразделения в перспективе смогут легализовать значительную часть терминалов, для российских военных подобного механизма не предусмотрено, отмечает эксперт.

Отключения стали частью более широкой политики контроля над использованием Starlink в зоне конфликта. Компания соблюдает санкции США, запрещающие предоставление услуг военным РФ, а Киев добивается максимального ограничения доступа противника к спутниковой связи. По официальным данным, Украина использует до 45 тыс. терминалов Starlink для военных нужд. Аналогичная информация о терминалах, используемых российскими военными, остается закрытой.

На фоне ограничений Россия пытается развивать собственные спутниковые системы связи, однако существующие решения пока не способны заменить Starlink в тактическом звене.

Появление массовой группировки спутников, необходимой для устойчивой работы, ожидается не ранее 2027 года, а полное развертывание — в следующем десятилетии.

В России использование Starlink ограничено одновременно нормативно и технически. Оборудование не прошло обязательную сертификацию, а сама компания официально не предоставляет услуги на территории страны. Подключение через такие терминалы считается нарушением правил оказания услуг связи и может повлечь административный штраф до 5 тыс. руб. с конфискацией оборудования. Дополнительное внимание регуляторов вызывает и то, что доступ через Starlink не подпадает под российскую систему блокировок запрещенных ресурсов.

Фактически сервис работает только в тех зонах, которые оператор признает в рамках своей географической разметки. Помимо территории Украины, ранее подключение сохранялось на новых территориях, а также в прифронтовых районах. В отдельных приграничных зонах возможность выхода в сеть сохранялась за счет особенностей геолокации, однако в последние месяцы такие случаи были практически полностью пресечены. «Похоже, шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали»,— написал 1 февраля в соцсети X глава SpaceX Илон Маск.

Дмитрий Сотак