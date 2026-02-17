ВС США сообщили о 11 погибших при ударах по судам с наркотиками

11 человек погибли при нанесении трех ударов по трем судам оперативной группой Southern Spear, сообщило Южное командование США в пресс-релизе. По данным ведомства, суда использовали организации, признанными террористическими.

По четыре человека погибли на двух судах в Тихом океане и трое — на третьем судне в Карибском бассейне. Потерь среди американских военнослужащих нет. Разведка установила, что суда двигались по известным маршрутам наркотрафика и участвовали в перевозке запрещенных веществ.

В ноябре 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против наркокартелей в Западном полушарии Southern Spear («Южное копье»). Она направлена на ликвидацию «наркотеррористов» и обеспечение безопасности страны от наркотиков. В ее рамках ВС США наносят удары по судам, связанным с транспортировкой наркотиков.