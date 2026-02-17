Прокуратура накажет гендиректора «Авиапарка» за ловушки для птиц

В отношении гендиректора ТРЦ «Авиапарк» Михаила Свердлова составили административные протоколы о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщил Фонд защиты городских животных со ссылкой на районную природоохранную прокуратуру Москвы. Как сообщает фонд, проверка в «Авиапарке» была связана с обращениями о ловушках для птиц, размещенных на фуд-корте центра.

11 января в соцсетях распространился ролик, снятый одним из посетителей «Авиапарка». На нем был виден потолок, вдоль которого растянуты сетки. В них висели как минимум три птицы, которые не подавали признаков жизни. Видео вызвало волну возмущения в интернете и в сообществе зоозащитников. Пользователи соцсетей назвали происходящее в ТРЦ «живодерней» и призвали убрать ловушки. Фонд защиты городских животных направил обращения в Савеловскую межрайонную прокуратуру, а также депутатам Мосгордумы Андрею Медведеву и Светлане Акуловой.

Администрация «Авиапарка» заявляла, что установка сеток-ловушек обусловлена санитарно-эпидемиологическими требованиями. По их словам, все способы, которые могут причинить вред птицам, были исключены, и сами животные «остаются живы и невредимы». В ответ на это в фонде указали, что ТРЦ не может гарантировать отсутствие вреда, поскольку состояние здоровья птицы после попадания в ловушку может оценить только ветеринарный орнитолог с помощью рентгенологического обследования.

По итогам проверки прокуратура вынесла гендиректору ТРЦ представление об устранении нарушений. Также были составлены административные протоколы — по ч. 1 ст. 6.3 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований), ч. 1 ст. 6.35 (нарушение требований об обращении с отходами потребления), ст. 6.4 (нарушение требований по эксплуатации помещений), ч. 2 ст. 8.52 (несоблюдение требований к содержанию животных).

Полина Мотызлевская