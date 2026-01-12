Птичий RIP

Фонд защиты городских животных пожаловался в прокуратуру на администрацию столичного ТРЦ «Авиапарк», которая установила на фудкорте сетки для ловли диких птиц. Обращению предшествовал скандал в социальных сетях: посетители публиковали видео с запутавшимися в сетках птицами, которые не подавали признаков жизни. В комментариях фудкорт назвали «живодерней», а сам ТРЦ — «Авиакладбищем». В администрации «Авиапарка» метод поимки пернатых назвали «щадящим» и заявили, что он не несет угрозы жизни, однако зоозащитники и орнитолог с этим не согласны.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В воскресенье, 11 января, в Telegram-каналах распространилось видео, снятое на фудкорте ТРЦ «Авиапарк». Посетитель запечатлел потолок центра, вдоль которого растянуты сетки. В них висели как минимум три птицы, которые не подавали признаков жизни. Ролик вызвал возмущение у пользователей соцсети. В комментариях к постам в Telegram-канале «Авиапарка» появился призыв убрать сетки; часть комментаторов заявляли, что больше не будут ходить в центр за покупками. «Просто позорище! Максимальные репосты, чтоб все москвичи знали, что пока они спокойно бродят по данному ТЦ, собственники ТЦ устраивают над их головой живодерню!!!!» — написал один из комментаторов. «Авиакладбище, а не Авиапарк»,— заявил другой.

12 января к ситуации подключился Фонд защиты городских животных (создан в 2017 году, победитель конкурса президентских грантов и грантов мэрии Москвы). Зоозащитники заявили, что действия администрации «Авиапарка» нарушают ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными». Также в фонде отметили, что птицы погибают в сетках на глазах у детей и это может негативно сказаться на их психике.

Согласно ст. 4 ФЗ-498, обращение с животными основывается «на принципах нравственности и гуманности». Ст. 11 закона утверждает, что животные должны быть защищены от жестокого обращения. Таковым считается в том числе изнурение голодом и жаждой. Жестокое обращение грозит ответственностью по ст. 245 УК (максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет). При этом совершение преступления в присутствии ребенка является отягчающим обстоятельством.

Директор фонда Екатерина Дмитриева обратилась в Савеловскую межрайонную прокуратуру и потребовала провести в «Авиапарке» проверку по факту жестокого обращения с животными. В обращении (есть в распоряжении «Ъ») зоозащитники также просят «установить причастных» к произошедшему, привлечь их к ответственности, а сами сетки-ловушки как можно скорее демонтировать. Аналогичные обращения фонд направил в префектуру Северного административного округа Москвы, а также депутатам Мосгордумы Андрею Медведеву и Светлане Акуловой.

Администрация «Авиапарка» заявила, что установка сеток-ловушек обусловлена санитарно-эпидемиологическими требованиями. «Перед нами стоял сложный выбор метода, учитывая размеры торгового центра и количество способов проникновения птиц внутрь. Мы сознательно исключили все способы, которые могут причинить вред или привести к гибели птиц. Сетки, которые мы установили,— это один из наиболее щадящих методов. Все птицы остаются живы и невредимы. Каждый вечер наша служба безопасности аккуратно освобождает птиц из сеток и выпускает их на волю»,— говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ТРЦ.

Тем не менее администрация «Авиапарка» согласилась, что метод «не выглядит самым гуманным», и пообещала изучить альтернативные технологии отпугивания птиц.

Однако специалисты фонда уверены, что администрация ТРЦ не может гарантировать отсутствие вреда, поскольку состояние здоровья птицы после попадания в ловушку может оценить только ветеринарный орнитолог с помощью рентгенологического обследования. Более того, даже если птица не получила травм в сетке, выпускать ее в темное время на мороз нельзя, так как она будет дезориентирована и не сможет найти безопасное укрытие со своими сородичами. «Такая птица абсолютно точно погибнет в ближайшее после выпуска время»,— уверены зоозащитники.

Орнитолог Иван Краснов в разговоре с «Ъ» согласился с позицией экспертов фонда и отметил, что сетки могут быть безопасными для птиц только в условиях серьезного контроля. «В профессиональных инструкциях для сетевого отлова говорится, что птиц нельзя оставлять в сетях даже на 20 минут. То есть каждые 10 минут птиц нужно извлекать и проверять сети постоянно»,— указывает эксперт. По словам господина Краснова, более гуманным было бы не ловить птиц, а убрать причину их проникновения в здание — закрыть все технологические проемы, вентиляционные витражи и люки, ограничить доступ к мусору и открытой еде.

Полина Мотызлевская