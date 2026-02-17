Орловские налоговики предоставили более 420 тыс. льгот на 310 млн в 2025 году

Налоговые органы Орловской области в 2025 году предоставили жителям региона более 420 тыс. налоговых льгот на общую сумму свыше 310 млн руб., что на 88 млн руб. превышает показатель 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Более 99% преференций оформлены в проактивном (беззаявительном) режиме. Основная категория получателей — пенсионеры и предпенсионеры (332 тыс. льгот), инвалиды (14,3 тыс.), ветераны боевых действий (13 тыс.), участники СВО и члены их семей (3,7 тыс.), а также многодетные (6,9 тыс.). В структуре льгот 220 тыс. пришлось на налог на имущество, 160 тыс. — на земельный налог, 49 тыс. — на транспортный. В связи с изменениями в Налоговом кодексе участникам спецоперации и их семьям произведены перерасчеты и предоставлены льготы по имущественным налогам на сумму около 16 млн руб.

Всего жители Орловской области в 2025 году направили около 73,8 тыс. налоговых деклараций. Право на вычеты заявили почти 38 тыс. человек. Совокупный объем средств по ним составил почти 1,4 млрд руб.

Ульяна Ларионова