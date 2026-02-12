Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сумма налоговых вычетов орловчан составила 1,4 млрд рублей за 2025 год

Жители Орловской области в 2025 году направили около 73,8 тыс. налоговых деклараций. Право на вычеты заявили почти 38 тыс. человек. Совокупный объем средств по ним составил почти 1,4 млрд руб. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доля имущественных налоговых вычетов составила 54% от общего количества поданных деклараций, социальных — 45%.

За девять месяцев прошлого года жители региона подали почти 5,8 тыс. заявлений на налоговый вычет в упрощенном (бездекларационном) порядке на сумму около 2 млрд руб.

Кабира Гасанова