Сумма налоговых вычетов орловчан составила 1,4 млрд рублей за 2025 год
Жители Орловской области в 2025 году направили около 73,8 тыс. налоговых деклараций. Право на вычеты заявили почти 38 тыс. человек. Совокупный объем средств по ним составил почти 1,4 млрд руб. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.
Доля имущественных налоговых вычетов составила 54% от общего количества поданных деклараций, социальных — 45%.
За девять месяцев прошлого года жители региона подали почти 5,8 тыс. заявлений на налоговый вычет в упрощенном (бездекларационном) порядке на сумму около 2 млрд руб.