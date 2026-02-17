Налоги уговаривают не расти

В условиях выросшей налоговой нагрузки бизнес, как выяснилось в ходе Налогового форума РСПП, ждет от правительства стабилизации фискальных условий и наведения порядка с разнообразными и непредсказуемыми неналоговыми платежами. Также предприниматели предупреждают о торможении инвестиционной активности, призывая стимулировать ее за счет налоговых мер — например, расширения действующего пока недостаточно эффективно механизма федерального инвестиционного налогового вычета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От обилия неналоговых платежей бизнес хватается за голову (на фото — президент РСПП Александр Шохин)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ От обилия неналоговых платежей бизнес хватается за голову (на фото — президент РСПП Александр Шохин)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

После роста налоговой нагрузки последних двух лет бизнес ждет от властей более стабильных правил игры. Во вторник, 17 февраля, на Налоговом форуме, прошедшем в рамках Недели российского бизнеса, глава РСПП Александр Шохин представил результаты соответствующего опроса. 50% его участников отметили, что качество деловой среды в части уровня фискальной нагрузки в последние годы ухудшилось. Прежде всего — из-за повышения ставки НДС с 20% до 22%, налога на прибыль с 20% до 25% и роста неналоговых платежей.

«Неналоги» не нравятся бизнесу прежде всего своей неурегулированностью и непредсказуемостью. По словам председателя комитета РСПП по налоговой политике Владимира Рашевского, такие платежи не поддаются учету и «рандомно прилетают по отраслям». Напомним, вопрос регулирования отраслевых неналоговых платежей (их уже более 160 при общей годовой сумме сбора 2 трлн руб.) обсуждается уже более десяти лет. Некоторый сдвиг наметился в прошлом году, когда Генпрокуратура сообщила, что ее предложение об актуализации реестра таких сборов поддержано правительством (см. “Ъ” от 8 сентября).

Как отметил Александр Шохин, неналоговые сборы тоже растут — например, ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду выросли на «десятки процентов» по сравнению с 2025 годом.

По его словам, бизнес не ждет заморозки ставок, но выступает за прозрачную процедуру установления подобных платежей, например, за счет распространения на них механизма оценки регулирующего воздействия на бизнес (ставки неналоговых платежей порой устанавливаются на уровне правительства, не проходя процедуру публичного обсуждения).

Профильная рабочая группа экспертного совета при правительстве сейчас пытается систематизировать неналоговые платежи: ее глава и экс-замминистра финансов Сергей Шаталов предложил принять отдельный рамочный закон об «обязательных публичных платежах», под которыми понимаются все обязательные взносы, взимаемые публичными органами власти, например экологический сбор, платеж за рекламу в интернете и так далее. По его словам, в этом законе должны содержаться положения о едином порядке установления платежей, а также о создании их перечня, если платеж не войдет в него, то он будет незаконным. В Минфине “Ъ” сообщили, что получили эти предложения, тема пока находится на этапе экспертного обсуждения.

По словам Владимира Рашевского, нередко неналоговые платежи конфликтуют с мерами поддержки инвестактивности: например, федеральный инвестиционный налоговый вычет нацелен на стимулирование инвестиций в машины и оборудование, а утильсбор, напротив, этому не способствует. В связи с этим, полагает он, нужны «более тонкие настройки».

В целом на фоне довольно пессимистичных настроений — 40% респондентов опроса РСПП ожидают дальнейшего роста налоговой нагрузки — бизнес предлагает сфокусироваться на фискальных инструментах поддержки инвестиций.

Как отметил Владимир Рашевский, компании уже начинают тормозить инвестиционный процесс, в связи с чем в этом году ожидается падение вложений.

Ключевое предложение по этой части обсуждается уже два года — это расширение механизма федерального инвестиционного налогового вычета. Речь идет о компенсации бюджетом 3% расходов компаний ряда отраслей на инвестиции в оборудование и нематериальные активы. В 2025 году на такие выплаты было выделено 150 млрд руб. Как отметил Владимир Рашевский, в январе—октябре было выбрано 11,7 млрд руб.— хотя четвертый квартал мог быть «урожайным» (итогов пока нет), итоговая сумма все равно окажется кратно меньше лимита. Причину бизнес видит в жесткости механизма — РСПП предлагает повысить ставку с 3% до 12% от суммы инвестиций. Также, добавил Александр Шохин, речь идет о расширении круга отраслей и других предложениях, которые уже поддержаны Минэкономики и Минпромторгом, «осталось убедить Минфин».

