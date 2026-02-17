Зарубежные компании увеличили бюджеты на рекламу в «Яндексе» на более 60%

Инвестиции в рекламу у «Яндекса» (MOEX: YDEX) от зарубежных рекламодателей превысили 2.8 млрд руб. в 4 квартале 2025 года. Это больше на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заметнее всего инвестиции выросли у рекламодателей из Омана — в 3,5 раза, а также из Сингапура и Саудовской Аравии — в 2,2 раза, соответственно. При этом в деньгах лидерами по объему вложенных средств остаются компании из Китая.

Почти треть всех затрат на рекламу в «Яндексе» от иностранного бизнеса пришлась на индустрию развлечений (включая гейминг). В топе по объему вложений также «Путешествия», «Мода» , «Финансы» и IT.

Ранее «Ъ» писал, что рекламные бюджеты китайских рекламодателей на медийное продвижение на маркетплейсах к концу 2025 года сократились с более 1 млрд руб. до 300 млн руб.

Варвара Полонская