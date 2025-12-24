Тамбовчане за десять месяцев положили на эскроу-счета 4,3 млрд рублей

За десять месяцев 2025 года жители Тамбовской области с помощью механизма проектного финансирования долевого строительства приобрели почти 800 квартир. Банкам перечислили по этим сделкам 4,3 млрд руб. С момента запуска программы общее число купленных таким образом квартир в регионе превысило 6,3 тыс. Об этом сообщили в тамбовском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На первичном рынке жилья средний размер средств тамбовчанина на эскроу-счете составляет около 3,5 млн руб. Общий объем этих гарантированных платежей, которые застройщик получает только после сдачи дома, к 1 ноября превысил 7,7 млрд руб. С начала года эта сумма выросла на 1,7 млрд руб.

Для финансирования строительства девелоперы также используют заемные средства: на 1 ноября в регионе действовали 27 кредитных договоров на общую сумму 11,7 млрд руб.

К 1 октября на эскроу-счетах белгородцев хранилось свыше 9 млрд руб. За завершенные и введенные в эксплуатацию объекты застройщики области получили 34,8 млрд руб. в сумме.

Кабира Гасанова