Всплеск ВВП проверят на устойчивость

Ускорение экономической динамики в конце 2025 года, на которое ранее указывал Росстат (см. “Ъ” от 11 февраля), подтверждается и расчетами Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). По свежей оценке аналитиков института, в декабре 2025 года ВВП вырос на 1,8% в годовом выражении (см. график) — и сразу на 2,1% к ноябрю с устраненной сезонностью, а в целом в четвертом квартале 2025 года прирост валового продукта составил 1,3% год к году.

В ИНП РАН связывают этот скачок ВВП прежде всего с особенностями учета выпуска продукции и выполненных работ в секторах, работающих по госзаказу. Конец года традиционно сопровождается закрытием государственных контрактов и отражением в статистике объемов поставок и работ, выполненных ранее, что приводит к резкому декабрьскому скачку показателей. При этом рост носит неравномерный характер в отраслевом разрезе: его ускорение фиксируется главным образом в обрабатывающей промышленности, строительстве и оптовой торговле, тогда как выпуск в добыче полезных ископаемых, энергетике и грузовом транспорте в декабре продолжили сокращаться. Это указывает на концентрацию роста в ограниченном числе отраслей.

Альтернативное объяснение декабрьского ускорения предложили аналитики Альфа-банка, которые связывают такой всплеск экономической активности с предстоящим повышением НДС. По их оценке, компании и потребители переносили закупки и сделки на конец года, чтобы успеть провести их по старым ценам — что и поддержало рост розничной торговли, промышленности и строительства в декабре 2025 года. В этом случае ускорение объясняется не особенностями статистики, а временным всплеском спроса перед удорожанием товаров и услуг.

ИНП РАН в своем обновленном краткосрочном экономическом прогнозе исходит из того, что инерция «сильного» конца 2025 года способна поддержать рост и в начале 2026-го: институт повысил свою оценку роста ВВП РФ на текущий год примерно до 2%. Однако авторы расчетов подчеркивают, что устойчивость этого ускорения вызывает сомнения, и после получения статистики за первый квартал оценка может быть вновь пересмотрена — в сторону понижения.

Среди ключевых рисков 2026 года для российской экономики в ИНП РАН выделяют сокращение федеральных госрасходов на фоне падения нефтегазовых доходов, снижение финансовых результатов компаний и их инвестиционной активности, а также замедление роста потребительского спроса.

Артем Чугунов