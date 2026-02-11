Декабрь год бережет
Экономику подтянул последний месяц 2025-го
Экономика России в 2025 году сохранила рост, в основном за счет частного спроса, однако его темпы замедлились почти в пять раз по сравнению с 2024-м, а быстрорастущих отраслей почти не осталось, следует из данных Росстата и расчетов экспертов. Декабрьское ускорение деловой активности улучшило итоговые годовые показатели, но оно может отражать особенности отчетности компаний. Данные же начала 2026 года фиксируют признаки торможения как производства, так и потребительской активности населения.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Рост российской экономики в 2025 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1%. При этом ранее оглашенный показатель за 2024 год был пересмотрен статистиками в сторону повышения — с 4,3% до 4,9%.
По оценке Минэкономики, в декабре 2025 года темпы роста ВВП РФ ускорились — до 1,9% год к году после почти нулевой динамики в ноябре. В четвертом квартале в целом российский ВВП вырос на 1% после 0,6% в третьем, что заметно и повлияло на итоговую годовую цифру увеличения показателя.
Причина декабрьского скачка обнаруживается в темпах роста российской промышленности. За год она прибавила 1,3% против 5,1% в 2024-м, но в декабре выпуск в секторе ускорился до 3,7% год к году, а с учетом сезонности — до 2,3% к ноябрю. В обрабатывающем секторе скачок оказался еще заметнее: 7,8% год к году и плюс 4,1% к ноябрю (после очистки от фактора сезонности).
Аналитики, обсуждая, стало ли такое декабрьское ускорение отражением реального подъема в экономике или просто статистическим эффектом, отмечают, что столь резкий скачок скорее связан с особенностями отражения объемов выпуска в отчетности предприятий в конце квартала и года.
Впрочем, по оценке аналитиков Райффайзенбанка, без декабрьского рывка годовой рост промышленности все равно оказался бы близок к 1%.
В ЦБ источником ускорения в конце года называют государственный спрос, прежде всего в специализированных отраслях. Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» указывают, что подобные декабрьские всплески наблюдались ранее и сглаживались при дальнейших пересмотрах данных, что означает возможный перенос недоучтенной статистикой активности.
В то же время оценки отраслевого распределения роста экономики, сделанные аналитиками Telegram-канала «Холодный расчет», свидетельствуют, что быстрорастущих отраслей по результатам 2025 года почти не осталось (см. график).
Комментируя эти оценки, Андрей Гнидченко из Центра макроэкономического анализа и прогнозирования заключает, что, если не учитывать кризисные годы, в 2025 году доля отраслей со спадом была одной из самых высоких. При этом отраслей со слабым ростом немного: экономика РФ фактически разделилась на растущие и сокращающиеся сегменты. Часть отраслей сохраняет динамику благодаря госзаказу или меньшей зависимости от рыночных кредитов, тогда как другие уже испытывают охлаждение спроса. Так что в среднем экономика РФ выглядит растущей, но структурно все больше отраслей входят в фазу спада, заключает эксперт.
Структура роста ВВП 2025 года со стороны потребления показывает, что главным источником увеличения оставался внутренний спрос. В «Твердых цифрах» подсчитали, что за 1% прироста ВВП отвечали 1,7 процентного пункта (п. п.) положительного вклада расходов домохозяйств и 0,3 п. п. государства — при отрицательном вкладе чистого экспорта в размере 0,2 п. п. и 0,8 п. п.— валового накопления основного капитала из-за резкой просадки запасов.
Между тем в сравнении с 2024 годом частное потребление в РФ тоже замедляется.
По расчетам Минэкономики, суммарное потребление в 2025 году увеличилось на 2,9% с 7,1% годом ранее. Розничная торговля выросла на 2,6% после 7,7% в 2024-м, платные услуги — на 2,7 после 4,3%. Самый быстрый рост сохранялся в общепите — 8,7%, но и здесь темпы оказались ниже прошлогодних 11,9%.
Столь быстрый рост потребления поддерживался заметным увеличением реальных зарплат (плюс 4,8% в годовом выражении за январь—ноябрь 2025 года), которые внесли основной вклад (3,7 п. п.) в увеличение располагаемых доходов населения на 7,4% (после 8,2% в 2024 году). Однако уже в четвертом квартале темпы прироста снизились до 6% с 8% в третьем.
По оценке Банка России, в январе 2026 года рост потребления замедлился, интерес к крупным покупкам снизился, а спрос смещается в сторону более дешевых товаров и услуг (за исключением туризма). «В то время как в 2025 году в экономике все еще присутствовало немало признаков перегрева (или медленного перехода к охлаждению), этот год обещает стать первым годом непосредственно умеренной динамики»,— комментируют аналитики Райффайзенбанка.
Наконец, безработица в РФ остается на минимальном уровне — около 2,2% от численности рабочей силы, однако напряженность рынка труда постепенно снижается, и, по словам экспертов, он становится «рынком работодателя».