Минимум трое погибли при обрушении здания военной полиции под Петербургом

Тела троих погибших найдены при разборе завалов на месте обрушения здания военной полиции в Сертолово. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«На месте работает специализированная техника. Следственные действия продолжаются»,— написал губернатор в Telegram-канале.

По данным СМИ, днем 17 февраля в здании произошел взрыв. Господин Дрозденко подтвердил сообщения об обрушении, но причину не назвал. СКР возбудил дело о нарушении требований пожарной безопасности и халатности.