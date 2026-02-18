Сотрудники крупных компаний прошли краткий курс «Основ российской государственности»

Более 1500 сотрудников 47 крупных компаний, в том числе «Транснефти», «Газпрома», «Ростеха», «Россетей» и РЖД, прошли образовательную программу «Основы российской государственности». Им рассказали о том, как исторический контекст и культурные аспекты повлияли на экономику, политику и общество в России. 17 февраля программа завершилась пленарной дискуссией, в которой приняли участие высокопоставленные чиновники.

Проведение образовательной программы — совместная инициатива Президентской академии (РАНХиГС) и движения «Народный фронт» (НФ). Она направлена на «повышение эффективности общественно-политической работы в корпоративном секторе» в преддверии избирательной кампании 2026 года, отмечают организаторы.

Как сообщили “Ъ” в НФ, курс, прочитанный сотрудникам компаний,— это укороченный вариант «Основ», которые с осени 2024 года преподают первокурсникам. Главный координатор разработки вузовской программы и проректор Президентской академии Андрей Полосин ранее объяснял, что ее цель — сформировать у студентов «правильные ценности».

В изложении для представителей корпоративной среды «Основы» заняли всего шесть дней обучения, уточнили в НФ. В заключительной дискуссии, которая прошла в Национальном центре «Россия», поучаствовали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, а также замглавы Совета безопасности и председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев.

Выступая перед сотрудниками крупных компаний, господин Медведев рассказал о прогрессе ЕР в реализации «Народной программы», но оговорился, что «на выборы идут не только с итогами». В этом году в программе партии будет идеологический блок, описывающий стратегическое видение единороссами будущего страны, напомнил председатель ЕР.

Степан Мельчаков