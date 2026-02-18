Платежи сложили в один карман

Сервис доставки и курьерских услуг СДЭК консолидировал платежный инструмент CDEK Pay, выкупив у его основателя Алексея Антипина 49% в компании. Крупные компании с высокими оборотами инвестируют в платежные системы для снижения расходов на эквайринг.

Алексей Антипин, сооснователь ООО «СДЭК Финанс», владеющего платежным сервисом CDEK Pay, 13 февраля вышел из капитала компании, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Он передал свою долю в размере 49% головной компании сервиса доставки и курьерских услуг СДЭК — ООО «СДЭК-Глобал». В результате этой сделки последняя компания стала единственным владельцем CDEK Pay. Этот платежный сервис был создан в 2021 году, его выручка в 2024 году выросла на 67% год к году, до 159,4 млн руб., чистая прибыль составила 35,6 млн руб., указано в СПАРК.

Алексей Антипин подтвердил “Ъ” факт сделки. Он добавил, что продажа доли состоялась по договоренности с новыми акционерами СДЭК и стала логичным шагом в стремлении собственников логистической компании полностью контролировать все ключевые сервисы в экосистеме. В СДЭК подтвердили “Ъ”, что консолидировали 100% финтех-сегмента, чтобы «создать мощное ядро для развития сервисов на независимом рынке e-commerce». В компании добавили, что делают ставку на усиление финтех-направления как драйвера роста всего бизнеса.

СДЭК, по данным СПАРК, принадлежит Вячеславу Пиксаеву (37,06%), Инне Яковлевой (6,5%), Евгению Цацуре (1%). Еще 55,44% — у АО «Кластер капитал», которым, в свою очередь, владеет фонд «Андромеда» под управлением «Современных фондов недвижимости». Этот пакет достался фонду в 2024 году от основателя СДЭК Леонида Гольдорта, который переехал в Израиль. Выручка ООО «СДЭК-Глобал», головной компании СДЭК, в 2024 году увеличилась на 23% год к году, до 42,4 млрд руб., чистая прибыль — на 19%, до 1,78 млрд руб.

Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев оценивает стоимость «СДЭК Финанс» в 150–250 млн руб., соответственно, доля в 49% могла стоить 75–125 млн руб. Эксперт полагает, что роль Алексея Антипина заключалась в запуске проекта с нуля, настройке процессов и выводе на операционную стабильность.

Алексей Антипин мог стоять у истоков создания CDEK Pay как ключевой управляющий, получив долю за развитие проекта, соглашаются в Neo. По мнению представителя компании, выкуп доли у миноритария в такой ситуации — стандартный шаг к упрощению корпоративного управления.

Для СДЭК наличие собственного платежного сервиса — это способ сэкономить на эквайринге при большом потоке трансакций и возможность дополнительно зарабатывать на обслуживании своих франчайзи и партнеров, считает аналитик ФГ «Финам» Магомед Магомедов. В масштабах выручки СДЭК экономия на комиссиях может составить несколько сотен миллионов рублей в год, считает Олег Абелев. Например, маркетплейсы Wildberries и Ozon в том числе по этой причине создавали собственные банки. Кроме того, это позволяет получать данные о трансакциях (ценная информация для аналитики и кросс-продаж), а также обеспечивать независимость от внешних провайдеров, снизив тем самым операционные риски, отмечают в Neo.

Леонид Гольдорт, основатель СДЭК, в интервью телеканалу РБК в 2021 году: «Только недавно мы осознали, что Wildberries и Ozon растут быстрее нас и отъедают часть нашего пирога».

Платежные сервисы крайне востребованы в условиях роста e-commerce и ухода международных игроков, однако конкуренция высока — присутствуют крупные игроки («ЮKassa», CloudPayments, «Т-Касса») и внутренние решения маркетплейсов, продолжают в компании. Но сравнивать CDEK Pay со «Сбером» или Т-Банком точно не стоит — скорее это нишевой игрок системы встроенных финансов, который сам по себе неконкурентоспособен как универсальное приложение, зато необходим как неотъемлемая часть инфраструктуры СДЭК, резюмирует Олег Абелев.

Дарья Андрианова