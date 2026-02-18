Военная ипотека в одни руки

По итогам 2025 года УК «Промсвязь» вошла в узкий круг участников рынка с активами под управлением свыше 1 трлн руб. Основной вклад в такой результат дала консолидация средств военной ипотеки, доверительное управление которой до конца прошлого года осуществляли несколько компаний. Планируется также закрепить участие одной компании поправками в законодательство. Прирост активов не только дает управляющей компании возможность повысить позиции в рэнкинге, но и солидную прибавку к доходам.

В конце 2025 года ФГКУ «Росвоенипотека» (РВИ) досрочно расторгла договоры доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с управляющими компаниями «ВИМ Инвестиции» и «Открытие». Об этом рассказали “Ъ” два источника на фондовом рынке. По словам одного из собеседников “Ъ”, договоры были прекращены в ноябре, а средства были переведены под управление УК «Промсвязь», договор с которой продолжил действовать. «У УК "Открытие" забрали деньги в ноябре»,— отмечает второй собеседник. По словам третьего источника “Ъ”, осенью прошлого года обсуждалась возможная консолидация инвестпортфеля военной ипотеки в одной управляющей компании.

В «ВИМ Инвестициях» заявили “Ъ” о том, что на конец 2025 года договор на управление средствами военной ипотеки прекратил действие.

«Передача активов по инициативе РВИ прошла в строгом соответствии с условиями договора. Мы выполнили все обязательства в полном объеме»,— отметили в компании. В пресс-службе ВТБ (в группу входит УК «Открытие») заявили, что управляющая компания полностью выполнила свои обязательства перед РВИ.

Передачу средств косвенно подтверждает резкий рост активов под управлением УК «Промсвязь». По данным источника “Ъ” на фондовом рынке, уже в конце 2025 года они достигли 1,3 трлн руб. Согласно данным на сайте управляющей компании, в конце января 2026 года активы превысили 1,5 трлн руб. Это на 950 млрд руб. выше значения на конец первой половины минувшего года (см. “Ъ” от 6 октября 2025 года). В результате произошедшей консолидации УК «Промсвязь» имеет все шансы войти в топ-5 по объему активов в управлении. Согласно данным «Эксперт РА», на середину 2025 года больше 1 трлн руб. было лишь у четырех компаний, раскрывших данные,— «Альфа-Капитала» (1,7 трлн руб.), «ВИМ Инвестиций» (1,45 трлн руб.), «Прогрессивных инвестиций» (1 трлн руб.) и «ТКБ Инвестмент Партнерс» (1 трлн руб.). К тому же управление военной ипотекой хоть и не такое маржинальное, как средствами частных инвесторов, но за счет эффекта масштаба приносит значительную выручку.

Согласно отчетности РВИ, с 2020 по 2024 год ежегодное вознаграждение всех УК составляло от 100 млн до 1 млрд руб. при меньших объемах портфеля.

В УК «Промсвязь» отказались от комментариев.

Управление средствами военной ипотеки регулируется законом «О накопительно-ипотечной системе (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих» (117-ФЗ) и типовым договором доверительного управления, утверждаемым ЦБ. Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что закон устанавливает исчерпывающий перечень оснований для прекращения отношений с УК. «Это существенные нарушения условий договора, неоднократное нарушение сроков отчетности, невыполнение инвестиционной декларации или проблемы с лицензией»,— перечисляет эксперт. Кроме того, по словам директора юргруппы «Яковлев и партнеры» Марии Яковлевой, договор можно расторгнуть по нормам о доверительном управлении — как отказ учредителя управления от договора при соблюдении установленной процедуры и проведения расчетов с управляющим. При этом, уточняет она, для НИС срок уведомления о расторжении не может превышать семь дней до даты прекращения договора.

Еще более строгое регулирование предусмотрено для процедуры выбора новой УК. Даже если на рынке остается единственный кандидат, для заключения договора закон строго требует проведения конкурса, а подписание договора с единственным поставщиком в обход конкурсных процедур создает серьезные правовые риски для ФГУПа, «потому что такая сделка может быть в дальнейшем признана недействительной в суде», подчеркивает Анна Барабаш. Для плановой замены УК правилами установлены сроки размещения извещения (ориентир — не ранее чем за 3 месяца до окончания действующего договора и не позднее чем за 30 дней до даты вскрытия заявок), отмечает госпожа Яковлева.

Однако источники “Ъ” отмечают, что вопрос с проведением конкурса может быть решен принятием поправок в 117-ФЗ, подготовленных Минобороны.

Согласно пояснительной записке (с ней ознакомился “Ъ”), предлагается ввести в закон понятие управляющей компании, 100% акций которой принадлежит опорному банку оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время таким банком является ПСБ. И только такая УК будет иметь право управлять всеми средствами накоплений, поэтому конкурс по отбору проводиться не будет. “Ъ” отправил запрос в Минобороны.

Виталий Гайдаев, Халиль Аминов, Анна Занина