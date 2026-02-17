Канадские конькобежки взяли золото Олимпиады в командной гонке преследования

Конькобежки Ивани Блонден, Изабелль Вайдеман и Валери Мальте стали победительницами командной гонки преследования на Олимпиаде в Италии. Канадки показали время 2 минуты 55,81 секунды.

Нидерландки Йой Бёне, Антуанетта Рейпма-де Йонг и Марейке Груневауд завоевали серебро (+0,04 секунды). Бронзовую медаль команде Японии принесли Аяно Сато, Хана Ноакэ и Михо Такаги (2.58,50). В борьбе за бронзу они обошли американок.

На Олимпиаде 2022 года в Пекине команда Нидерландов в том же составе взяла золото. 31-летняя Изабелль Вайдеман также является серебряным и бронзовым призером Игр-2022 на дистанции 5000 м и 3000 м соответственно. На счету 35-летней Ивани Блонден серебро пекинской Олимпиады в масс-старте. Валери Мальте 35 лет. На Играх в Италии канадка стала третьей на дистанции 3000 м. До 2018 года она занималась шорт-треком, на Олимпиаде-2014 стала серебряным призером в эстафете.

Таисия Орлова