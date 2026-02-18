Близкие контакты разной степени

За прошедший год на постсоветском пространстве Россия укрепила связи с большинством дружественных ей стран и еще больше отдалилась от недругов. Это следует из очередного рейтинга дружественности коммуникационных режимов, представленного 17 февраля Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИРК). Как и в 2024 году, в топе рейтинга Южная Осетия, Белоруссия и Абхазия, а наименее дружественными по отношению к России остаются Украина и страны Балтии. Быстрее же всего в прошлом году россияне теряли взаимопонимание с Молдавией.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В рамках мониторинга коммуникационных режимов исследователи оценивают созданные в 16 постсоветских странах возможности для развития их отношений с Россией. Российские и зарубежные эксперты анализируют условия коммуникации между странами по десяткам параметров (отношение к России и русскому языку, экономические, научные и культурные связи, правительственная риторика и т. д.). Дружественность режима измеряется в баллах: от максимальных 100 до минимальных –100.

По сравнению с 2024 годом резких изменений в рейтинге не произошло. В группу дружественных все так же входят десять стран (см. график), почти все демонстрируют положительную динамику. Исключение — Армения и Азербайджан, где внутренний разворот сочетается с большой инерцией. Грузия по-прежнему отнесена к разряду «относительно дружественных» стран, но и она прибавила несколько баллов. Рост дружественности характерен для стран, которые входят с Россией в интеграционные объединения: там коммуникации одновременно идут по большому числу каналов.

В группе недружественных стран тоже все по-старому: в нее традиционно входят Молдавия, страны Балтии и Украина. Все они демонстрируют ухудшение коммуникационных режимов, причем самой динамичной в этом отношении оказалась Молдавия, показатели которой за год снизились с –25 до –49 баллов. Эксперты также фиксируют возникновение «самовоспроизводящихся» уже на общественном уровне недружественных режимов: это происходит там, где Россия долгое время позиционируется как угроза (как, например, в странах Балтии).

В то же время за годы наблюдения аналитики обнаружили системные сдвиги в структуре коммуникационных режимов. Еще пять лет назад, рассказала замдиректора НИИРК по научной работе Валентина Комлева, можно было говорить, что возможности коммуникации складываются не только на уровне нормативно-правового регулирования: неформальные контакты и сложившиеся стереотипы тоже играют большую роль. Но к концу 2025 года этот уровень тоже подпадает под политический и идеологический контроль, а коммуникационный режим становится инструментом политического управления. Если раньше информация и каналы коммуникации в большинстве исследуемых стран могли существовать относительно свободно, то теперь они стали объектом особой охраны. А кое-где коммуникационные режимы становятся инструментами гибридной войны и «когнитивно-ментальной интервенции», указала госпожа Комлева.

С другой стороны, продолжила она, дружественность коммуникационных режимов перестала быть эмоциональной характеристикой и стала прагматичной позицией. Выгода (как ее понимают местные элиты) диктует выбор наиболее приоритетных партнеров, причем благожелательная риторика не компенсирует сокращения каналов коммуникации. И хотя в дружественном блоке российский вектор продолжает сохранять свою значимость, наша страна больше не обладает эксклюзивностью в отношениях с этими странами и вынуждена конкурировать с альтернативными предложениями, резюмировала Валентина Комлева.

Замначальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков высоко оценил прикладной характер исследования: по его мнению, рейтинг помогает повысить обоснованность принимаемых решений и оценить эффективность их реализации. Замдиректора первого департамента стран СНГ МИД РФ Максим Германчук отметил, что исследование достаточно точно отражает и отношение к нашей стране официальных властей, даже если такая задача и не ставилась. А вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал не стесняться активных действий во внешней политике: «Сильные страны не стоят с протянутой рукой, они себя защищают. Мы все, как представители самой сильной прекрасной страны, также должны выстраивать свою стратегию в отношении тех, кто с красными стрелочками и с зелеными стрелочками». Ну а к президенту Молдавии Майе Санду надо вместе с рейтингом отправить санитаров, добавил депутат.

Анастасия Корня