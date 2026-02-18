Возврат приблизят к месту доставки

Закон о защите прав потребителей должен быть пересмотрен в части правил возврата дистанционно купленных товаров. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ (КС), удовлетворивший жалобу жителя Мурманской области. Тот оспаривал невозможность возврата по почте приобретенного в интернет-магазине детского комбинезона, тогда как продавец требовал привезти товар за 218 км от места доставки. В других судах мурманчанину отказывали со ссылкой, что закон не оговаривает конкретное место и способ возврата товара. В итоге сейчас продавцы могут установить порядок, при котором затраты на возврат покупки «неадекватны ее стоимости», решили в КС. Юристы считают, что позиция суда окажет сильное влияние на весь рынок e-commerce.

C жалобой в КС житель села Алакуртти Мурманской области Петр Тишкин обратился в октябре 2025 года. В январе 2024 года он заказал на сайте крупного ритейлера, а в феврале 2024 года получил в пункте выдачи магазина «Пятерочка» в городе Кандалакша детский комбинезон стоимостью 2 тыс. руб.

Одежда показалась ему неподходящей, он решил ее вернуть, но не смог сделать это ни в пункте доставки в «Пятерочке» (исключающем возможность обратного приема товаров), ни по почте.

В интернет-магазине предложили вернуть товар в самом магазине, но ближайший был расположен в Апатитах в 218 км от покупателя. Господин Тишкин обратился в Роспотребнадзор, пытаясь привлечь продавца за «непредоставленную возможность отказа от товара надлежащего качества» по ст. 14.8 КоАП (о нарушении прав потребителей, предусматривает штрафы до 500 тыс. руб.). Но там производство возбуждать не стали, а в арбитраже Мурманской области в обжаловании этого решения отказали.

В суде указали, что ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей» разрешает отказаться от товара, но не оговаривает место и способ его возврата. Поэтому сделать возврат по почте можно лишь с согласия продавца, и такой порядок не ущемляет права потребителя, если при дистанционном способе продажи продавец разместил на своем сайте публичную оферту. Еще две судебные инстанции отказали жителю Мурманска со схожей аргументацией.

В жалобе в КС господин Тишкин требовал признать неконституционными положения ст. 26.1 закона, допускающие установление продавцом любых условий при дистанционных покупках, в том числе «заведомо неисполнимых»,— например, сдачу товаров в офисе во Владивостоке (см. “Ъ” от 15 октября 2025 года).

В постановлении КС говорится, что свобода гражданских договоров не может вести к умалению прав и свобод: законодатель должен предоставлять преимущества «экономически слабой и зависимой стороне» договоров (то есть потребителю). При дистанционной продаже вывод о «пригодности товара» покупатель может сделать лишь после его получения, поэтому в законе предусмотрено право «немотивированного отказа» от товара. Но его способ и место вручения действительно не конкретизированы, признал КС.

«Продавец может установить порядок действий потребителя, при котором затраты на возврат товара будут неадекватны его стоимости»,— признают в КС, добавляя, что в этом случае право потребителя на возврат покупки становится «декларативным».

«Возможность отказаться от заключения договора не может оправдывать включение в него условий, ущемляющих права потребителя»,— считают в суде. Дело Петра Тишкина подлежит пересмотру, как и ст. 26.1 оспариваемого закона, решили в КС.

Управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков видит в ситуации заявителя «классическое злоупотребление правом сильной стороны», ведь стоимость поездки из Алакуртти в Апатиты может превышать цену комбинезона. «Фактически, устанавливая такие правила, бизнес делает право на возврат экономически бессмысленным»,— рассуждает юрист. КС подтвердил, что формальное равенство сторон «заканчивается там, где начинаются географические и логистические барьеры», а право продавца на свободу договора в этом случае допускает «несоразмерно затратный» порядок возврата товара, добавляет юрист Милена Елец.

Она обращает внимание, что КС не стал вводить жесткое правило, допускающее возврат дистанционных покупок только по почте, но обозначил принцип — условия возврата не должны быть обременительнее покупки. Суд поручил законодателю «закрепить норму, обязывающую продавца обеспечить доступный канал возврата», согласен господин Шарков. «Продавцам придется переписывать публичные оферты. Блокировать возвраты неудобной логистикой больше не получится. Это повлечет дополнительные расходы на обработку обратной пересылки»,— полагает он.

Закон о защите прав потребителей можно скорректировать несколькими способами, предполагает Милена Елец. Можно установить, к примеру, что при дистанционной продаже возврат товара должен быть обеспечен тем же способом, что доставка. Либо, предполагает эксперт, законодатель может ввести «критерий "разумной доступности" места возврата» (пункт приема должен находиться в том же населенном пункте, где проживает покупатель, либо на расстоянии, не превышающем обычную зону доставки). «При этом бремя доказывания доступности может быть возложено на продавца»,— рассуждает госпожа Елец. В любом случае постановление КС окажет сильное влияние на весь российский рынок e-commerce, полагает Андрей Шарков.

Александр Воронов