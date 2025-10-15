Дистанционную торговлю проверят на конституционность

Конституционный суд РФ (КС) рассмотрит жалобу жителя села в Мурманской области, оспаривающего нормы закона о защите прав потребителей. Покупатель попытался сдать через почту приобретенный в интернет-магазине детский комбинезон, но продавец велел привезти его в магазин. Выяснив, что ближайшая точка продавца находится в 218 км от места жительства, житель обратился в Роспотребнадзор и суды. Но везде получил отказ со ссылкой, что закон не устанавливает конкретное место и способ возврата товара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с материалами жалобы, с которой в КС обратился житель села Алакуртти Мурманской области Петр Тишкин. В январе 2024 года он заказал на сайте одного из крупных ритейлеров, а в феврале 2024 года получил в пункте выдачи магазина «Пятерочка» в городе Кандалакша детский комбинезон Lessie стоимостью 2 тыс. руб. Товар показался ему неподходящим, и он решил его вернуть. Сделать ему это не удалось ни через пункт доставки в «Пятерочке» (исключающий возможность обратного приема товаров), ни через почту.

В магазине господину Тишкину предложили вернуть товар в ближайшем розничном магазине. Однако ближайший расположен в Апатитах в 218 км от покупателя, указывается в жалобе. Прямого беспересадочного сообщения между городами нет. В апреле 2024 года истец обратился в отделение Роспотребнадзора, пытаясь привлечь продавца к ответственности за «непредоставленную возможность отказа от товара надлежащего качества» по ст. 14.8 КоАП (о нарушении прав потребителей, предусматривает штрафы до 500 тыс. руб.)

В Роспотребнадзоре административное производство не возбудили. В июле 2024 года господин Тишкин обжаловал решение в Арбитражном суде Мурманской области, но получил отказ.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Западного округа оставили решение нижестоящей инстанции без изменений. Тогда Петр Тишкин обратился в КС.

В решении арбитража говорится, что по ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей» покупатель вправе отказаться от товара в течение семи дней после получения, а при дистанционном способе продажи продавец должен разместить на своем сайте публичную оферту. Арбитражный суд при этом цитирует позицию Роспотребнадзора, указывая, что закон не регламентирует место и способ возврата товара, добавляя, что сделать это через почту можно лишь при согласии продавца.

В жалобе в КС Петр Тишкин требует признать неконституционными положения ст. 26.1 закона, допускающие установление продавцом дополнительных условий при дистанционных покупках. По мнению заявителя, закон и судебная практика создают основу для нарушения прав интернет-магазинами. Заявитель считает, что последние могут «устанавливать заведомо неисполнимые требования о необходимости личного прибытия для сдачи товаров независимо от удаленности места жительства покупателя», например, в офис во Владивостоке.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит говорит, что закон не наделяет продавца правом придумывать для покупателей «какие-либо правила, в том числе порядок возврата товара».

«Ехать за сотни километров для возврата покупатель обязан в случае, если это условие есть в договоре между ним и продавцом»,— рассуждает эксперт, считающий, что по этой причине заявитель в КС мог вернуть товар «любым доступным способом, в том числе почтой».

При дистанционном способе продажи порядок возврата товара все же может быть установлен продавцом, но лишь при условии, что эта информация «доведена до потребителя в момент или до момента оформления заказа», отмечает старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов» Василий Хохлов. По его мнению, так продавец снижает риск споров в будущем (например, о состоянии возвращаемого товара) и защищает потребителя от риска повреждения товара при транспортировке третьим лицом. Исключение, по словам господина Хохлова, составляет ситуация с возвратом крупногабаритного товара и покупок весом более 5 кг ненадлежащего качества: в этом случае потребитель вправе требовать от продавца забрать товар самостоятельно или отправить его продавцу, потребовав возмещения расходов на отправку. Господин Хохлов выразил надежду, что КС «всесторонне разберется в ситуации».

Александр Воронов