Сборные Германии и Швейцарии вышли в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира

Сборная Германии по хоккею одержала победу над командой Франции в матче 1/8 финала олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей отличились Леон Драйзайтль, Фредерик Тиффельс, Джон-Джейсон Петерка, Джошуа Самански и Нико Штурм. У проигравших автором единственной шайбы стал Пьер Белльмар.

За выход в полуфинал немцы 18 февраля поспорят со сборной Словакии, которая заняла первое место в группе В и вышла в четвертьфинальную стадию напрямую. По тому же принципу в четвертьфинал автоматически пробились канадцы и американцы. Команда Финляндии, ставшая лучшей сборной из занявших второе место, также миновала стадию 1/8 финала.

Команда Швейцарии в 1/8 финала всухую обыграла хозяев турнира, итальянцев — 3:0. Голы забили Филипп Курашев, Роман Йоси и Нико Хишир. Следующим соперником швейцарцев станет сборная Финляндии. Встреча пройдет 18 февраля.

Позднее сегодня состоится матч между сборными Чехии и Дании, победитель которого выйдет на канадцев. Соперник команды США определится в противостоянии между шведами и латвийцами.

Таисия Орлова