Викарий патриарха Кирилла архиепископ Савва отказался переходить в Max

Викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) отказался переходить в мессенджер Max. Об этом он написал в Telegram-канале и призвал подписчиков следить за его постами в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие подписчики, создал для дублирования записей из этого канала "сообщество" в ВК, хотя, признаться, будущего у этого формата не вижу... В так называемый Мax переходить планов нет»,— написал архиепископ.

Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram 10 февраля. По данным «Ъ», время обработки запроса доменом сервиса выросло вдвое. Telegram-канал Baza со ссылкой на источники писал, что мессенджер могут полностью заблокировать 1 апреля.

Архиепископ Савва Тутунов был избран викарием патриарха Кирилла в 2019 году с сохранением за ним Зеленоградской епархии. С 2010 года он занимает пост заместителя управляющего делами Московской патриархии, а в прошлом году священнослужителя избрали председателем Синодального миссионерского отдела РПЦ. Архиепископ Савва стал одним из организаторов общемосковского крестного хода 7 сентября. По подсчетам Росгвардии, в мероприятии приняло участие более 40 тыс. человек.

Как прошел первый с 2015 года крестный ход в Москве — в материале «Ъ» «Воскресенье прошло крестным ходом».