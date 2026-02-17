После ночной атаки БПЛА в Ильском зафиксировали повреждения по 10 адресам

После ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в поселке Ильском Северского района повреждения зафиксированы по десяти адресам. Специальные группы завершили осмотр всех домов, по которым поступила информация от жителей, сообщил оперштаб Кубани.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обломки БПЛА повредили частные домовладения. В двух зданиях произошли возгорания, которые удалось потушить к 7:35 утра, при этом кровля в этих домах почти полностью выгорела.

В остальных пострадавших домах повреждены крыши, входные двери и навесы, выбиты стекла. Комиссии зафиксировали ущерб, администрация района окажет содействие жителям в восстановлении имущества.

Вячеслав Рыжков