В Анапском техникуме после стрельбы обновили входную группу

В Анапском индустриальном техникуме обновили входную группу и закупили спецтехнику после ЧП со стрельбой 11 февраля, когда 17-летний студент пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь. В результате ранены три человека: учащийся, библиотекарь и охранник, 55-летний мужчина скончался. Пострадавшие были госпитализированы.

Замглавы Анапы по социальному блоку Наталья Рябоконь сообщила на внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних, что с техникумом проведена разъяснительная работа, обновлен вход и закуплена техника.

Председатель комитета по вопросам законности и правопорядка Законодательного собрания края Андрей Горбань отметил, что система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в регионе работает эффективно, однако расследование инцидента может потребовать модернизации законодательства в этой сфере.

По данным следствия, подростку предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия. План преступления, по версии следствия, он вынашивал с ноября 2025 года. Его 17-летний одногруппник обвинен в подстрекательстве к убийству и покушении на убийство. Оба фигуранта арестованы до 11 апреля.

После ЧП в регионе проводится масштабная проверка исполнения законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, противодействии терроризму и экстремизму, обороте оружия. Предварительные результаты показали нарушения в профилактической работе как в образовательных организациях края, так и в самом техникуме.

Вячеслав Рыжков