Турпоток из Китая в Краснодарский край в 2025 году вырос на 42%

По данным оператора мобильной связи T2, туристический поток из Китая в Краснодарский край в 2025 году вырос на 42% по сравнению с предыдущим годом. Анализ активности абонентов из Поднебесной с использованием их SIM-карт показал, что пик посещаемости пришелся на период с июля по октябрь, при этом в августе число туристов в России в три раза превысило январские показатели и выросло на 50% по сравнению с августом 2024 года.

Всего количество китайских туристов, приезжавших с собственными SIM-картами, увеличилось на 31% год к году. Лидерами по посещаемости оставались Приморский край и Московская область, в топ-5 вошли также Забайкальский край, Ленинградская область и Красноярский край. Наибольший рост потока зафиксирован в Дагестане (в 5,8 раза) и Астраханской области (в 4,4 раза).

В Краснодарском крае пик активности совпал с общероссийским, большинство туристов приезжали летом и осенью, число гостей из Китая в этот период выросло на 50% по сравнению с аналогичным сезоном 2024 года. Новый год по китайскому календарю граждане КНР традиционно отмечают дома, в то время как на российские новогодние праздники турпоток увеличился на 4,2%.

Чаще всего в Россию приезжали туристы 35–44 лет, за ними следовали группа 45–54 года и молодежь 18–24 лет. Доля мужчин среди посетителей составила 78,3%, среднее время пребывания — 2,4 дня. Отдельно отмечены туристы, подключавшие SIM-карты T2: наибольшие показатели регистраций наблюдались в Хабаровском крае, Московской и Иркутской областях, Приморском крае и Ленинградской области, причем в январе 2025 года число подключений выросло вдвое по сравнению с январем 2024 года, в феврале — на 70%.

