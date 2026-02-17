The Economist сообщил о расколе в делегации Украины на переговорах в Женеве

Представители украинской делегации на мирных переговорах в Женеве разделились по вопросу о необходимости подписания соглашения под руководством США. Об этом сообщил The Economist со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

По данным издания, первая часть делегации — сторонники главы офиса президента Владимира Зеленского Кирилла Буданова. Они считают, что быстрое заключение соглашения с РФ под руководством Вашингтона будет иметь большую выгоду для Киева, так как «окно возможностей может скоро закрыться».

Другие представители украинской делегации находятся под влиянием бывшего главы администрации Андрея Ермака и не согласны с этим сценарием.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины стартовали в Женеве 17 февраля и продолжатся 18 февраля. Перечень тем на текущих переговорах стал шире, чем на двух предыдущих раундах в Абу-Даби, уточнял ранее пресс-секретарь президента РФ Песков.

