Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Французы дали круга

Сборная Франции выиграла мужскую эстафету, несмотря на провал на первом этапе

Мужская биатлонная эстафета 4х7,5 км на итальянской Олимпиаде завершилась сражением за золото между двумя сборными-монстрами, которое нетрудно было предсказать, делая прогноз на эту гонку. Досталось оно французам, взявшим верх над норвежцами. Трудно было представить, через какие приключения придется пройти фаворитам в этом сражении. Французская команда победила, несмотря на то что уже на стартовом этапе заработала штрафной круг и отстала так, что, казалось, уже и не выпутается.

Передряги на старте эстафеты не помешали французской команде (на фото — Эрик Перро) одержать в ней победу

Передряги на старте эстафеты не помешали французской команде (на фото — Эрик Перро) одержать в ней победу

Фото: Matthew Childs / Reuters

Передряги на старте эстафеты не помешали французской команде (на фото — Эрик Перро) одержать в ней победу

Фото: Matthew Childs / Reuters

Эта гонка была ценна, конечно, не исходом. Исход-то как раз получился рутинным. Есть две слишком выделяющиеся среди остальных по мощи биатлонные сборные — французская и норвежская. Есть немножко отстающие от них, но превосходящие остальных шведы. Да об иерархии можно было судить, просто посмотрев результаты предыдущих мужских состязаний этой Олимпиады. Их было три — индивидуалка, спринт и преследование, и никто, кроме французов, норвежцев и шведов, медали в них не брал. А медалей, между прочим, на кону стояло девять.

Ценна эстафета была, конечно, своим сюжетом. С точки зрения закрученности, лихости получился почти бриллиант. Смотреть нужно было — как продуманный детектив, ничему не веря и все время ожидая подвоха или какого-то безумного фортеля.

Первый выкинул на стартовом этапе француз Фабьен Клод. Клод не идеальный стартер со стальными нервами, но все-таки вряд ли тренеры предполагали, что свою миссию он завалит с таким треском. Все было поначалу хорошо. Например, предположения насчет того, что Мартин Ульдал — слабое, ну хотя бы относительно слабое звено в норвежской гвардии, вроде бы сбывались: закопался же в стрельбе лежа. Но сам-то Клод в стрельбе стоя схватил штрафной круг! И сборная Франции очутилась не просто за норвежцами, а за пределами десятки! А до основных конкурентов — целая минута.

На самом деле это огромное отставание для эстафеты. Почти что приговор. Но следующий фортель — уже от партнера Клода Эмильена Жаклена и с принципиально иным оттенком — все перевернул с ног на голову.

Жаклен, самый, видимо, незадачливый биатлонист в мире, который на этой Олимпиаде успел упустить верное золото в преследовании и верную медаль в спринте, для которого не существует графиков, расчетов, на втором этапе исполнил невероятный трюк.

Рванул так, что можно было подумать, что что-то напутал с дистанцией. Так рвут на стометровке. Но нет, скисать отказывался. И стрелял так, будто перед этим не мчался по трассе с бешеным пульсом, а расслаблялся в теплой ванне. Сдал чуточку разве что на заключительном круге, когда сдать можно было. Уже вытащил свою команду из топкого болота, в котором она только что собиралась утонуть. А Юхан-Улав Ботн, который в стрельбе лежа едва не нарвался на круг, потратив все три дополнительных патрона, едва не утянул в него норвежцев. Не утянул, но рядышком с неистовым Жакленом не удержался. Рядышком были финн и швед.

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

Читать далее

На третьем этапе соревновались гроссмейстеры, сбросившие финскую команду. Француз Кантен Фийон Майе — чемпион спринта, швед Мартин Понсилуома — преследования, норвежец Стурла Холм Легрейд, быстро настигший оппонентов, был в призах во всех гонках. Ветер посреди гор усилился. Снег тоже. В Антхольце вечерело. Сгущалась тьма. Обстановка сулила что-то зловещее, продолжение этой карусели.

Но матерые волки сторожили друг друга внимательно. И попытка Кантена Фийона Майе оторваться была пресечена оперативно. Отрыв-то он сделал, но ускорение обошлось ему в промах на рубеже. Впрочем, так же жестоко, как конвой побег рецидивиста, пресекли попытку Понсилуомы привезти пусть крохотный, но запасик своему финишеру Себастьяну Самуэльссону в концовке. В общем, три сборные ушли на четвертый этап вместе — развязка мечты.

Для признания абсолютным шедевром этой эстафете не хватило малости — чтобы в сцепке три финишера, француз Эрик Перро, норвежец Ветле Шостад Кристиансен и Самуэльссон, продержались подольше.

А так разделила их уже стрельба лежа. Перро, которому всего 24 года, отработал ее как спортсмен с гигантским опытом — ритмично, ровно. И понятно, без промахов. Кристиансену пришлось заряжать один дополнительный патрон, Самуэльссону — два. Вот и возникли между ними разрывы примерно в десять секунд.

Титулованный швед, у которого на Олимпиаде ничего не ладится, сдулся, не особенно сопротивляясь судьбе. И бронза хорошо. Норвежец признавать поражение отказывался. А те, кто переживал за него, приободрились, увидев, как Эрик Перро мажет на решающем рубеже стоя. Две мишени не закрылись! Да не шанс же, а шансище! Но когда Перро, собравшись, их закрыл, оказалось, что стрелял-то он так быстро, что все равно впереди безупречного Кристиансена. Фора в восемь с половиной секунд.

Ветле Шостад Кристиансен знаменит своим спуртом. И если бы он достал Эрика Перро, можно было бы насладиться на финише красивым зрелищем. Но, надо полагать, француз все прекрасно понимал. И сил у него хватало, чтобы держать норвежца на расстоянии. Тот пыжился, но приблизиться не мог.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все