Французы дали круга

Мужская биатлонная эстафета 4х7,5 км на итальянской Олимпиаде завершилась сражением за золото между двумя сборными-монстрами, которое нетрудно было предсказать, делая прогноз на эту гонку. Досталось оно французам, взявшим верх над норвежцами. Трудно было представить, через какие приключения придется пройти фаворитам в этом сражении. Французская команда победила, несмотря на то что уже на стартовом этапе заработала штрафной круг и отстала так, что, казалось, уже и не выпутается.

Фото: Matthew Childs / Reuters Передряги на старте эстафеты не помешали французской команде (на фото — Эрик Перро) одержать в ней победу

Эта гонка была ценна, конечно, не исходом. Исход-то как раз получился рутинным. Есть две слишком выделяющиеся среди остальных по мощи биатлонные сборные — французская и норвежская. Есть немножко отстающие от них, но превосходящие остальных шведы. Да об иерархии можно было судить, просто посмотрев результаты предыдущих мужских состязаний этой Олимпиады. Их было три — индивидуалка, спринт и преследование, и никто, кроме французов, норвежцев и шведов, медали в них не брал. А медалей, между прочим, на кону стояло девять.

Ценна эстафета была, конечно, своим сюжетом. С точки зрения закрученности, лихости получился почти бриллиант. Смотреть нужно было — как продуманный детектив, ничему не веря и все время ожидая подвоха или какого-то безумного фортеля.

Первый выкинул на стартовом этапе француз Фабьен Клод. Клод не идеальный стартер со стальными нервами, но все-таки вряд ли тренеры предполагали, что свою миссию он завалит с таким треском. Все было поначалу хорошо. Например, предположения насчет того, что Мартин Ульдал — слабое, ну хотя бы относительно слабое звено в норвежской гвардии, вроде бы сбывались: закопался же в стрельбе лежа. Но сам-то Клод в стрельбе стоя схватил штрафной круг! И сборная Франции очутилась не просто за норвежцами, а за пределами десятки! А до основных конкурентов — целая минута.

На самом деле это огромное отставание для эстафеты. Почти что приговор. Но следующий фортель — уже от партнера Клода Эмильена Жаклена и с принципиально иным оттенком — все перевернул с ног на голову.

Жаклен, самый, видимо, незадачливый биатлонист в мире, который на этой Олимпиаде успел упустить верное золото в преследовании и верную медаль в спринте, для которого не существует графиков, расчетов, на втором этапе исполнил невероятный трюк.

Рванул так, что можно было подумать, что что-то напутал с дистанцией. Так рвут на стометровке. Но нет, скисать отказывался. И стрелял так, будто перед этим не мчался по трассе с бешеным пульсом, а расслаблялся в теплой ванне. Сдал чуточку разве что на заключительном круге, когда сдать можно было. Уже вытащил свою команду из топкого болота, в котором она только что собиралась утонуть. А Юхан-Улав Ботн, который в стрельбе лежа едва не нарвался на круг, потратив все три дополнительных патрона, едва не утянул в него норвежцев. Не утянул, но рядышком с неистовым Жакленом не удержался. Рядышком были финн и швед.

На третьем этапе соревновались гроссмейстеры, сбросившие финскую команду. Француз Кантен Фийон Майе — чемпион спринта, швед Мартин Понсилуома — преследования, норвежец Стурла Холм Легрейд, быстро настигший оппонентов, был в призах во всех гонках. Ветер посреди гор усилился. Снег тоже. В Антхольце вечерело. Сгущалась тьма. Обстановка сулила что-то зловещее, продолжение этой карусели.

Но матерые волки сторожили друг друга внимательно. И попытка Кантена Фийона Майе оторваться была пресечена оперативно. Отрыв-то он сделал, но ускорение обошлось ему в промах на рубеже. Впрочем, так же жестоко, как конвой побег рецидивиста, пресекли попытку Понсилуомы привезти пусть крохотный, но запасик своему финишеру Себастьяну Самуэльссону в концовке. В общем, три сборные ушли на четвертый этап вместе — развязка мечты.

Для признания абсолютным шедевром этой эстафете не хватило малости — чтобы в сцепке три финишера, француз Эрик Перро, норвежец Ветле Шостад Кристиансен и Самуэльссон, продержались подольше.

А так разделила их уже стрельба лежа. Перро, которому всего 24 года, отработал ее как спортсмен с гигантским опытом — ритмично, ровно. И понятно, без промахов. Кристиансену пришлось заряжать один дополнительный патрон, Самуэльссону — два. Вот и возникли между ними разрывы примерно в десять секунд.

Титулованный швед, у которого на Олимпиаде ничего не ладится, сдулся, не особенно сопротивляясь судьбе. И бронза хорошо. Норвежец признавать поражение отказывался. А те, кто переживал за него, приободрились, увидев, как Эрик Перро мажет на решающем рубеже стоя. Две мишени не закрылись! Да не шанс же, а шансище! Но когда Перро, собравшись, их закрыл, оказалось, что стрелял-то он так быстро, что все равно впереди безупречного Кристиансена. Фора в восемь с половиной секунд.

Ветле Шостад Кристиансен знаменит своим спуртом. И если бы он достал Эрика Перро, можно было бы насладиться на финише красивым зрелищем. Но, надо полагать, француз все прекрасно понимал. И сил у него хватало, чтобы держать норвежца на расстоянии. Тот пыжился, но приблизиться не мог.

Алексей Доспехов