Печать вошла в ритм

Тиражи издаваемых в России книг и брошюр стагнируют: в прошлом году они увеличились лишь на 0,87%, до 372,7 млн экземпляров. Участники рынка среди причин называют новые законодательные инициативы, поскольку теперь книге нужно пройти несколько этапов проверки. В следующем году тиражи могут начать сокращаться, прогнозируют в компаниях.

“Ъ” ознакомился с данными Российской государственной библиотеки (РГБ) по выпуску книг и брошюр. Из них следует, что общий тираж книг и брошюр в России по итогам прошлого года составил 372,7 млн экземпляров, что лишь на 0,87% больше, чем за аналогичный период 2024 года (369,5 млн экземпляров). Число наименований за период, наоборот, сократилось почти на 3%, до 100,4 тыс. единиц.

Сильнее всего по направлениям сократилось количество переводных изданий — на 11%, до 15 тыс. единиц, по общему тиражу — также на 11%, до 57,9 млн экземпляров. Лидером рынка по наименованиям, по данным РГБ, второй год подряд остается издательство «Эксмо» (10,1 тыс. против 10,5 тыс. изданий в 2024 году), следом идет издательская группа АСТ (9,1 тыс. против 10,1 тыс.). Замыкает топ-3 издательская группа «Просвещение» (5,4 тыс. против 6,4 тыс.).

Книжный рынок России по итогам 2025 года вырос более чем на 13%, достигнув 111 млрд руб., сообщил в интервью “Ъ” гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев (см. “Ъ” от 12 февраля). Рост обеспечили цифровые форматы и аудиокниги, тогда как спрос на бумажные издания не увеличился.

По тиражам, как и четыре года подряд, на первом месте «Просвещение» (126,7 млн экземпляров против 131 млн годом ранее), далее — АСТ, которое, наоборот, нарастило показатель за период с 41,9 млн экземпляров в 2024 году, до 51,4 млн за прошлый год. Так, «Эксмо», которое в январе—декабре 2024 года занимало вторую строчку, теперь замыкает тройку лидеров с 44 млн экземпляров. Годом ранее показатель у издательства был на уровне 49 млн.

Самым издаваемым автором третий год подряд остается Анна Джейн (Анна Потапкина, автор young-adult-романов), на втором месте остается Федор Достоевский. Однако теперь топ-3 замыкает Кавамура Гэнки («Если все кошки в мире исчезнут»), а не Михаил Булгаков, как годом ранее. Существенно изменился топ авторов в детской литературе: лидером вместо Корнея Чуковского стала Елена Ульева («Приключения машинок. Мусоровоз находит друзей», «Сказкотерапия. Я не боюсь врачей»). Господин Чуковский теперь занимает второе место среди самых продаваемых авторов в категории, следом идет Александр Пушкин. В 2023 году госпожа Ульева была на третьем месте.

Стагнация тиражей в первую очередь связана с тем, что выпуск книг замедлился из-за новых законодательных инициатив: теперь книге нужно пройти несколько этапов проверки, уточнил представитель «Эксмо». Сокращение же тиражей переводной литературы в издательстве связывают с тем, что доля зарубежных авторов стала меньше: «Мы делаем ставку на российских авторов». В издательской группе «Альпина» от комментариев отказались, представитель «Росмэна» не ответил “Ъ”.

Среди последних инициатив — пакет законопроектов, который уточнил понятие пропаганды незаконного оборота наркотиков (вступает в силу с 1 марта 2026 года). В законе указано, что пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Участники рынка неоднократно отмечали, что регулирование реалистично ввести только на контент, выпущенный после принятия поправок (см. “Ъ” от 27 мая 2024 года). Также они просили перенести срок вступления закона в силу, а в противном случае прогнозировали рост штрафов, как это уже было с онлайн-кинотеатрами после запрета пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

«Скорее всего, в следующем году мы увидим уже не стагнацию, а сокращение тиражей,— прогнозирует собеседник “Ъ” в одном из крупных издательств.— Как минимум из-за того, что проверка книг, по сути, осуществляется не искусственным интеллектом, а редакторами. Они же, в свою очередь, просто не успевают отсмотреть такой огромный пласт произведений, который подпадает под новое законодательство».

Юлия Юрасова, Варвара Полонская