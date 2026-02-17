СКР возбудил дело после обрушения здания военной полиции под Петербургом

Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и халатности возбуждено после обрушения в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил СКР в Max.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Военные следователи и криминалисты работают на месте, устанавливаются обстоятельства случившегося, проводится комплекс следственных действий. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в военной части в Сертолово произошло обрушение здания военной полиции. Идет разбор завалов и спасение людей, на месте задействованы подразделения МЧС и «Леноблпожспас». Причины инцидента устанавливаются.