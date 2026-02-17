«Гадать, конечно, бессмысленно»

Нечего добавить к тому, что было сказано ранее. Роскомнадзор не подтвердил, но и не опроверг информацию об окончательной блокировке Telegram с 1 апреля. 10 февраля РКН сообщил, что вводит против мессенджера последовательные ограничения за отказ выполнять требования российского законодательства. Многие депутаты и чиновники дают понять, что дальнейшая судьба ресурса зависит от него самого. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе также предлагает не торопиться с выводами.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Очевидные и невероятные приключения Telegram в России продолжаются. После решения о его замедлении, которое вызвало, можно сказать, неожиданно бурную реакцию, данная тема не выходит из категории топ-новостей. С началом очередной рабочей недели в Российской Федерации у сторонников популярного мессенджера появилась надежда. Она была основана на ряде выступлений представителей власти.

В частности, глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский отметил, что Telegram, в отличие от других ныне заблокированных в РФ ресурсов, сотрудничает с контрольными органами, удаляет запрещенный контент. Иными словами, он, конечно, нарушитель, но все-таки не злостный, поэтому у него есть шанс выжить. Впрочем, шанс — не значит спасение. И на следующий день Telegram-канал Baza сообщил, что с 1 апреля Telegram будет полностью заблокирован, и это уже точно. Источник проверен.

Естественно, посыпались запросы в Роскомнадзор, который не подтвердил и не опроверг все эти сообщения. Соответствующая информация была ранее опубликована, и к этому нам нечего добавить. Таков был ответ. 10 февраля Роскомнадзор заявил, что продолжает «последовательные ограничения» в отношении мессенджера, поскольку последний не принимает эффективных мер по противодействию мошенничеству и использованию платформы в преступных и террористических целях.

Вывод сделать несложно: если Павел Дуров не устранит нарушения, то его продукт подвергнется дальнейшим рестрикциям. Можно, конечно, с некоторой болезненной иронией отнестись к дате 1 апреля, которая в народе именуется не иначе как «Денем дурака». То есть, если даже решение будет обнародовано, ему теоретически можно и не поверить или увидеть в этом элемент черного юмора: мол, вот вам подарок.

К слову, 1 апреля — среда, середина недели. Но на это тоже есть ответ: для блокировки нужно предпринять определенный пакет мер как технического, так и бюрократического характера. Согласовать все документы и нажать на нужные кнопки — на все это нужно время. Чиновники все посчитали, взвесили все за и против, и получилась искомая дата. В целом гадать, конечно, бессмысленно.

Из того, что лежит на поверхности, можно предположить, что Павлу Дурову следует поторопиться. Тем не менее в словах даже многих власть предержащих надежда пока что остается. Это то, что невозможно скрыть. В любом случае время еще есть. Многое будет зависеть от так называемых внешних факторов. Например, будет результат переговоров по Украине — тогда один сценарий, с перспективой смягчения общего фона. Если нет, значит, будет другой вариант развития событий.

Дмитрий Дризе