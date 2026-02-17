«Верный» заменит часть продукции Mars из-за высоких цен

Торговая сеть «Верный» решила заменить часть продукции Mars товарами других брендов. Об этом в пресс-службе сети рассказали ТАСС. Такое решение руководство сети приняло из-за завышенных закупочных цен.

«Повышенные закупочные цены вынуждают сеть оптимизировать ассортимент, освобождая место на полках для более доступных и привлекательных товаров»,— рассказали представители ритейлера. Они отметили, что ситуация с ценообразованием «ухудшается из года в год».

В пресс-службе отметили, что компания «готова к конструктивному диалогу», но планирует пересмотреть сотрудничество с Mars «из-за отсутствия компромисса».

«Учитывая, что в феврале Mars планирует очередное повышение цен на шоколадные батончики, весовые конфеты и другие товары до 8%, мы сосредоточимся на развитии партнерства с другими поставщиками»,— подчеркнул коммерческий директор сети «Верный» Антон Бахарев.

Представители торговой сети «Магнит» рассказали агентству, что не планируют прекращать работу с Mars. Они отметили, что ведут с компанией «конструктивный диалог».

В июле 2025-го ритейлер X5 Group объявил о прекращении отгрузки продукции российской «дочки» Mars в магазины «Пятерочка» и «Перекресток», также обосновав решение несправедливой ценовой политикой поставщика.

В начале февраля Mars уведомил ритейлеров о повышении цен на часть кондитерского ассортимента. Со 2 февраля компания увеличила отпускные цены на батончики Snickers, Bounty, Twix, Milky Way, Mars и драже M&M’s на 4,5–9%. С 23 марта компания планирует поднять цены на коробочные конфеты Dove (на 4,5%) и «А.Коркунов» (на 6,5–8,5%).