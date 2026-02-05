Производитель Snickers, Twix, Bounty и Mars поднял отпускные цены на 4,5-9%

Крупный производитель продуктов Mars уведомил ритейлеров о повышении цен на часть кондитерского ассортимента в два этапа. Со 2 февраля отпускные цены на большие батончики Snickers, Bounty, Twix, Milky Way и Mars увеличены на 4,5%, на средние — на 5,5%, на маленькие — на 9%. Драже M&M’s подорожало на 5,5–8%.

С 23 марта компания также пересмотрит цены на коробочные конфеты: часть ассортимента Dove подорожает на 4,5%, «А.Коркунов» — на 6,5–8,5%. В Mars причиной называют «накопительный эффект от роста издержек и себестоимости». Это не единственный производитель: ранее «Нестле» также сообщала о повышении цен из-за подорожания сырья, включая какао-бобы.

Эксперты отмечают давление на производителей со стороны сетей, которые фиксируют в переговорах «потенциальный доход сети от товара». «Если он в результате оказывается ниже запланированного, то сети требуют доплату от поставщиков», — поясняет исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Цены на шоколад растут уже два года из-за колебаний стоимости какао на мировых рынках. В декабре 2025 года средняя розничная цена шоколада, по данным Росстата, выросла на 22,2% год к году. Это вынуждает покупателей сокращать потребление: спрос на шоколадные плитки в январе—сентябре 2025 года упал на 15,6% в натуральном выражении. Покупатели переключаются на более доступные альтернативы, такие как печенье.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Конфеты приготовились к взлету».