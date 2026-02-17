Французские биатлонисты выиграли эстафету на Олимпиаде

Сборная Франции выиграла мужскую биатлонную эстафету 4х7,5 км на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В состав команды вошли Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Эрик Перро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрик Перро

Фото: Matthew Childs / Reuters Эрик Перро

Фото: Matthew Childs / Reuters

Победители преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 55,2 секунды, допустив 10 промахов. Клод, которому доверили роль стартера, получил один штрафной круг (он допустил четыре промаха в стойке и не отделался запасными патронами).

Второе место заняли норвежцы. Серебро команде принесли Мартин Улдал, Йохан-Улав Ботн, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шостад Кристиансен. Их отставание составило 9,8 секунды при 6 промахах. На третьей строчке расположилась шведская четверка: Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон (+57,5 секунды; 6 промахов).

33-летний Кентен Фийон Майе стал пятикратным олимпийским чемпионом. Два золота он завоевал в Пекине, в Италии — уже три. На его счету также три серебряные медали Игр. Для 30-летнего Жаклена и 31-летнего Клода это первые олимпийские награды высшего достоинства. Ранее они становились призерами Игр. 24-летний Эрик Перро взял третью — после золота в смешанной эстафете и серебра в индивидуальной гонке — медаль на дебютной Олимпиаде.

Арнольд Кабанов