Апарт-отели Avenir перейдут на новую модель начисления доходности инвесторам

Принцип заключается в разделении валовой выручки каждого апарт-отеля между собственниками апартаментов в нем, пропорционально их доле участия — площади апартаментов в собственности.

Переход на новую модель произойдет в апреле 2026 года с целью упрощения взаиморасчетов между управляющей компанией и инвесторами в апартаменты сети Avenir. Кроме этого, будут изменены правовые отношения между собственниками и управляющей компанией. Вместо агентского статуса УК PSK Invest выступит арендатором, а собственник апартаментов — арендодателем. При этом сохранится такое условие для собственников, как отсутствие штрафов за выход из договора аренды с уведомлением за 60 дней.

Согласно «котловому» принципу, вся выручка апарт-отеля за отчетный период (календарный месяц) суммируется, после чего из нее вычитается сумма всех накопленных за этот же период затрат (себестоимость услуг гостеприимства и коммунальные услуги), а также комиссия управляющей компании. Оставшаяся сумма после удержания налогов распределяется между владельцами апартаментов пропорционально площади недвижимости в собственности каждого инвестора. Таким образом, даже при отсутствии арендаторов за отчетный период (например, по причине ремонта помещения), собственник все равно получит доход.

Комиссия управляющей компании при этом составит 25%, что соответствует среднему показателю на рынке управления апарт-отелями в Санкт-Петербурге. Но при этом PSK Invest дополнительно включит в общую доходность сумму всех предоставленных дополнительных услуг (завтрак, ранний заезд, поздний выезд, уборка, проживание с питомцами и так далее).

Кроме упрощения взаиморасчетов, модель призвана выровнять доходность в каждый отдельно взятый период года, безотносительно формата сдачи юнитов в аренду.

Елена Ехлакова, коммерческий директор PSK Invest (входит в ГК «ПСК»), комментирует: «По практике управления апарт-отелями, доходность юнитов по категориям и по итогам года практически всегда была сопоставимой. Действовавший метод индивидуальных расчетов сохранял принцип ротации номерного фонда с приведением доходности к средним годовым значениям, актуальным для всех собственников. Переход на "котел" позволит создать аналогичный эффект в любой момент времени, в низкий и высокий сезон, вне зависимости от формата сдачи в аренду: кратко- или долгосрочный. Переход на эту модель сохраняет прежнюю среднюю доходность, поскольку выравнивание происходит путем простого разделения финансовых показателей».

Ежемесячно инвесторы сети апарт-отелей Avenir будут получать обновленные отчеты с отображением суммы валового дохода и детализации по статьям расходов относительно площади каждого отдельно взятого апартамента.

Новая модель распределения доходности будет применяться во всех апарт-отелях Avenir, а также START, c апреля 2026 года.

