На Урале распространяется фейк о снятии брони с работников оборонных предприятий

Антитеррористическая комиссия Свердловской области опровергла информацию о снятии бронирования с работников оборонных предприятий. Сообщение разместили в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«С помощью современных технологий сгенерировано фейковое письмо в адрес руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса»,— говорится в сообщении. В ведомстве заявили, что в документе содержится ложная информация о снятии бронирования с сотрудников, находящихся в запасе, для заключения контрактов с Министерством обороны России.

Жителей региона призвали не отправлять сведения о кадровом составе заводов на непроверенные адреса электронной почты и не переходить по фишинговым ссылкам.

Ранее в сети распространился дипфейк с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Якобы он заявил о введении соцвыплат мигрантам из Индии.