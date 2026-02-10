В Свердловской области опровергли информацию о выплатах мигрантам из Индии
Антитеррористическая комиссия Свердловской области опровергла информацию о социальных выплатах мигрантам из Индии. Сообщение разместили в Telegram-канале ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В сети распространяется дипфейк с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. В ведомстве заявили, что для его создания использовали ранее снятый ролик.
«Губернатор Свердловской области Денис Паслер подобных заявлений не делал»,— подчеркнули в канале комиссии. Жителей региона призвали не распространять в социальных сетях недостоверную информацию.
В конце января на Урале распространяли фейк о выделении квартир трудовым мигрантам. В нем говорилось, что работникам из Индии выдают квартиры в новостройках.