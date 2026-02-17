В КЧР долг учредителя трикотажной фабрики на 405 млн рублей выставили на торги

Конкурсный управляющий Петр Черепанов выставил на торги права требования к учредителю обанкротившегося ООО КФХ «Крестьянский дворик» Руслану Токову на сумму 405,8 млн руб. Предприятие специализируется на выпуске вязаных и трикотажных изделий. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«С расчетных счетов предприятия в 2018 – 2020 годах Роману Токову выданы наличные денежные средства в общей сумме 405,8 млн руб. с назначением "выдача на закупку сельскохозяйственных продуктов шерсть" (подавляющее большинство от указанной суммы), а также "оплата по договору займа", "пополнение оборотных средств"»,— говорится в материалах дела.

Доказательств обоснованности снятия наличных в указанном размере, а также документов подтверждающих реальное назначение платежа Роман Токов не представил. В результате действий учредителя конкурсная масса КФХ «Крестьянский дворик» уменьшилась на 405,9 млн руб.

Организаторы предусмотрели поэтапное снижение стоимости: каждые два дня цена будет уменьшаться на 5% от первоначальной суммы. При достижении отметки в 5% от стартовой стоимости снижение составит 0,5%, затем 0,1%, 0,01% и 0,001% соответственно. Торги пройдут с 16 февраля по 29 мая 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО КФХ «Крестьянский дворик» зарегистрировано в селе Красный Курган Малокарачаевского района. Основной вид деятельности общества — производство прочих вязаных и трикотажных изделий. Учредитель — Руслан Токов. Уставный капитал предприятия составляет 20 тыс. руб.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал предприятие банкротом в мае 2022 года и открыл конкурсное производство. Общая задолженность компании перед кредиторами третьей очереди достигла 503 тыс. руб.

Временный управляющий не выявил признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Представителем собрания кредиторов избрано УФНС по Карачаево-Черкесии. Следующее судебное заседание по делу назначено на 21 июля 2026 года.

Тат Гаспарян