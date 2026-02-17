Операторам разрешат отключать абонентов от интернета за отказ от оптоволокна

Минцифры планирует разрешить операторам связи отключать домашний интернет, если абонент не согласился на замену медных линий на оптоволокно. Это стало известно из проекта постановления от 17 февраля, сообщают «РИА Новости». Проект вносит изменения в правила оказания услуг связи по передаче данных, телематических услуг и местной телефонной связи.

Согласно проекту, оператор обязан уведомить абонента о замене линии не менее чем за 90 дней. Пользователь сможет согласовать конкретные дату и время работ. При этом, если абонент откажется предоставить доступ в помещение или обеспечить подключение оборудования к электропитанию, провайдер получит право приостановить оказание услуг, а затем расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Эксплуатация и аварийно-восстановительные работы на медных линиях обходятся операторам в четыре раза дороже обслуживания оптики, отмечается в документе. Дальнейшее содержание устаревших сетей ведет к удорожанию услуг для всех абонентов, прогнозируют авторы нововведения.

Все расходы по замене линий, которые ведомство оценивает в 3 млрд руб., должен взять на себя провайдер. Ожидается, что постановление вступит в силу 1 сентября 2026 года. Под его действие попадут более 1,1 тыс. операторов связи и около 5,8 млн абонентов.

В ноябре стало известно, что за первое полугодие 2025-го производство оптоволоконного кабеля в натуральном выражении сократилось на 25%, а в денежном — на 17%. Собеседники «Ъ» связали это со снижением капитальных затрат операторов связи на новые проекты и с разницей в цене с китайскими производителями, продукцию которых субсидирует государство.