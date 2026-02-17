Белгород стал ближе к Турции

Структуры сельскозяйственного холдинга «Русагро» создали совместное предприятие «Солрост» с турецким бизнесменом Сарикуртом Бедирханом, связанным с зарубежным агрохолдингом Genesis Seed & Meya Tohum. Новая компания будет специализироваться на производстве семян. В последние годы российские сельскохозяйственные предприятия стали активнее вкладываться в такие проекты в том числе с целью импортозамещения.

Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, 6 февраля 2026 года ООО «Русагро-инвест», входящее в ГК «Русагро», зарегистрировало в Белгороде совместное предприятие с бизнесменом из Турции Сарикуртом Бедирханом — ООО «Солрост». Новое предприятие будет специализироваться на выращивании зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Сарикурту Бедирхану в новой компании принадлежит 33%, остальные 67% — структуре «Русагро».

ГК «Русагро» основана в 1995 году Вадимом Мошковичем (обвиняется в мошенничестве, сейчас находится под следствием). По собственным данным, в 2025 году производство сырого масла у ГК снизилось на 16% год к году, до 931 тыс. тонн, сахара — на 15%, до 892 тыс. тонн. Выпуск свиней в живом весе на убой агрохолдинг нарастил на 64%, до 571 тыс. тонн. Как следует из операционных результатов группы, ее выручка в 2025 году составила 424 млрд руб., что на 16% больше год к году.

Помимо «Солроста» в России Сарикурт Бедирхан также является совладельцем компании «Генезис агротрейд», зарегистрированной в Краснодарском крае. Ему принадлежит 49% долей в бизнесе, 51% находится в собственности ООО «Земли Кубани». Считается, что «Генезис агротрейд» входит в турецкий агрохолдинг Genesis Seed & Meya Tohum, занимающийся селекцией семян, включая твердые сорта пшеницы, ячменя, чечевицы, нута и подсолнечника. По собственным данным, агрохолдинг ежегодно производит семена на площади около 7 тыс. га, сотрудничая с 200 фермерами.

В 2022 году Genesis Seed совместно с правительством Башкирии объявили о создании проекта по производству гибридных семян. Инвестиции в проект оценивались в 142,1 млн руб.

В «Русагро» и Genesis Seed на запрос “Ъ” не ответили.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько поясняет, что в последние два-три года вкладываться в производство семян начали многие крупные агрохолдинги. Это связано с задачами повышения самообеспеченности и открывшимися возможностями заработать на их реализации: бизнес занимается селекцией семян для собственных нужд и рассчитывает их продавать, поясняет он.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов обращает внимание, что в условиях действующих ограничений в сегментах рапса, подсолнечника, кукурузы, пивоваренного ячменя и других культур доля импортных семян постепенно сокращается, но все же остается значительной. Показатель достигает 30–50% против 50–70% несколькими годами ранее, например для сахарной свеклы — около 70% против 90% ранее. Неплохой ситуация с точки зрения импортозамещения семян остается только для озимой пшеницы и гороха, говорит источник “Ъ” на аграрном рынке.

Андрей Сизов поясняет, что качество российских семян часто ниже, чем зарубежных: они могут показывать меньшую урожайность, большую зависимость от погодных условий и меньшую устойчивость к болезням (например, «заразихе» для подсолнечника). Возможности глобальных игроков с точки зрения селекции значительно выше, поясняет он. Эксперт говорит, что разработка, выведение и регистрация новых семян — длительный процесс, который может растянуться на шесть—десять лет. Но в России в большинстве случаев речь идет о размножении гибридов, выведенных за рубежом, подчеркивает господин Сизов.

Дмитрий Рылько отмечает, что вопрос о том, какие семена считаются импортными, остается дискуссионным: например, можно ли относить к местной продукции линию семян, воспроизведенную в России из зарубежного материала или гибрида.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова