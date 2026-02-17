«Искусственный интеллект несет огромную опасность»

В Европарламенте заблокировали депутатам нейросети на рабочих планшетах. Такую меру объяснили соображениями безопасности и риском утечек информации. Специалисты по кибербезопасности выяснили, что приложения для написания текстов и виртуальные ассистенты зачастую используют облачные сервисы вместо локальных. Теперь на устройствах, которые депутаты получают в Европарламенте, отключены все встроенные функции искусственного интеллекта.

В конце января в пояснительной записке к одному из российских законопроектов авторы оставили ссылку на исследование с метками ChatGPT. Позже в пресс-службе профильного комитета Госдумы заявили, что сам документ писали исключительно депутаты и юристы, а ИИ помог лишь быстро найти источник исследования. “Ъ FM” узнал у российских законодателей, как они относятся к нейросетям и используют ли их в работе.

Зампред комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Андрей Свинцов: «Я считаю, что большинство депутатов не используют искусственный интеллект вообще, потому что они все-таки достаточно компетентные люди. Кто-то использует его в большей степени как развлечение и в качестве помощника для сбора и первичного анализа информации. Если ты размещаешь туда какие-то данные, естественно, это автоматически становится достоянием того алгоритма, которому ты это поручаешь. Поэтому депутатам, чиновникам любого уровня использовать модели для анализа критически важной информации абсолютно недопустимо». Член комитета Госдумы по транспорту Олег Гарин: «Понятно, что искусственный интеллект будет развиваться. Сегодня в целом цифровизация очень активно используется, в том числе в транспорте. Все равно за этим направлением будущее, и все равно ИИ будет учитываться в работе структур любых направлений, потому что мир не стоит на месте. Сейчас, наверное, сложно сказать, несет ли он угрозу или нет. Но я вижу, как коллеги используют технологию по многим направлениям. Нейросети же делают определенные вещи очень хорошо, например, написание текстов, изменение видео. У искусственного интеллекта есть будущее». Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова: «Многие мои коллеги, депутаты уже перестроились. Мы можем найти какую-то информацию достаточно быстро, обобщить какие-то вещи. Иногда многие мои коллеги (я это вижу и сама прибегаю к этому) могут сделать какую-то красивую открыточку, особенно патриотического характера. На круглых столах есть специальная программа ИИ, которая может вести стенограмму. Но, с другой стороны, искусственный интеллект несет огромную опасность. В Госдуме создана группа, мы готовим сейчас большие слушания по теме "Этика искусственного интеллекта". Эта тема очень важная».

В ноябре 2025-го правительство поручило федеральным ведомствам внедрить технологии искусственного интеллекта в свою работу. По словам руководителя аппарата Дмитрия Григоренко, нейросети уже активно используют для оценки выполнения госпроектов и формирования прогнозов по итогам работы.