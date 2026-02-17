Утеплитель готовят к экспансии

Производитель строительных материалов — Новосибирский завод сэндвич-панелей — намерен в течение нескольких лет расширить производственные мощности в России. В частности, будет запущено новое предприятие в Хабаровске. Затраты на расширение мощностей оцениваются в сумму более 400 млн руб. После реализации этих планов суммарный объем производства предприятия вырастет на треть — до 6 млн кв. м в год. Эксперты считают проект актуальным, так как его продукция будет востребована, но предупреждают о конкуренции на рынке с другими поставщиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский рынок сэндвич-панелей продолжает расти на фоне кризиса в строительном секторе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Российский рынок сэндвич-панелей продолжает расти на фоне кризиса в строительном секторе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новосибирский завод сэндвич-панелей (НЗСП) планирует построить в Хабаровске четвертый завод по производству строительных материалов. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал генеральный директор НЗСП Денис Тузко. Инвестор вложит в проект около 400 млн руб. собственных и заемных средств. В год на заводе намерены выпускать до 2,4 млн кв. м трехслойных металлических сэндвич-панелей. За счет создания предприятия в городе может появиться до 160 рабочих мест, добавили в компании.

«На Дальнем Востоке имеется большой объем потребления, но мало производителей. В связи с этим нами принято решение открыть линию в Хабаровске.

В настоящее время мы в поиске земельного участка»,— отметил господин Тузко и добавил, что в последующем новые линии могут быть построены на территории новых регионов.

В феврале 2026 года на действующем предприятии в Новосибирске увеличена площадь до 5,2 тыс. кв. м и запущена новая производственная линия. В настоящее время мощность производства этого комплекса составляет порядка 160–200 тыс. кв. м ежемесячно или 2 млн кв. м ежегодно. Суммарные производственные мощности трех площадок НЗСП, расположенные в Московской, Волгоградской и Новосибирской областях, способны выпускать до 4,5 млн кв. м продукции в год. После строительства четвертого завода в Хабаровске этот объем увеличится на треть — до 6 млн кв. м в год.

НЗСП создан в Новосибирске в 2013 году. Компания специализируется на производстве строительных металлических конструкций. Генеральным директором с 2019 года является Денис Тузко, который также владеет 50% долей в уставном капитале, вторая половина принадлежит Ивану Притчину. Численность сотрудников увеличилась с 50 человек в 2018 году до 359 в 2024-м, что может говорить о расширении операционной деятельности. В 2024 году выручка предприятия составила 6,67 млрд руб., что на 56,8% выше показателя 2023 года. В числе заказчиков продукции компании — «Газпром», «Росатом» и НОВАТЭК.

Несмотря на общую стагнацию строительного рынка, проект НЗСП может быть успешным, считает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. «Общий строительный сектор действительно переживает кризис, но с ярко выраженными нишевыми исключениями, рынок сэндвич-панелей в 2024 году показывал хотя и умеренный, но рост в 2%, достигнув 39 млн кв. м. Полагаю, что за 2025 год будут результаты не меньше. Фактически речь идет о сугубо нишевом проекте, поэтому если НЗСП имеет таких крупных заказчиков, запуск этой линии, скорее, необходимость для оптимизации производственных процессов и усиления позиции на рынке, чем просто попытка попробовать обогнать конкурентов»,— полагает эксперт.

Опрошенные участники рынка полагают, что продукция новосибирского завода может быть востребована в рамках расширения сегмента складской недвижимости, промышленных и инфраструктурных проектов.

«Перспективы проекта обусловлены ростом спроса на энергоэффективные здания и модернизацию существующих объектов.

Кроме того, наличие современной производственной линии конкретных видов утеплителя способно поддержать маржинальность в условиях снижения спроса в строительстве»,— говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Крупнейшими производителями на рынке производства сэндвич-панелей России являются — «Металл профиль», «Теплант», «АСА Групп» и др. «Вместе с тем Новосибирский завод сэндвич-панелей сможет усилить свои позиции в отрасли даже при условии временного ослабления спроса, поскольку мощности большинства его конкурентов находятся в Европейской части России и, соответственно, удалены от сибирских и дальневосточных потребителей»,— полагает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Срок окупаемости вложений аналитики оценивают в пределах трех-четырех лет при условии полной загрузки линии.

Лолита Белова