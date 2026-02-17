МЧС пообещало поставить Белгородской области более 170 передвижных электростанций

МЧС России доставит 176 передвижных электростанций в Белгородскую область, чья энергетическая инфраструктура повреждена после налетов беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Организована и уже успешно осуществляется доставка передвижных электростанций… Всего запланировано доставить в регион 176 электростанций»,— сообщил глава МЧС Александр Куренков. В министерстве добавили, что региону выделен максимальный объем новейших образцов техники и оборудования для жизнеобеспечения белгородцев. По словам господина Куренкова, в область доставлено около 100 электростанций.

14 февраля у жителей Белгорода начались перебои с электричеством и отоплением. После ударов ВСУ по критической инфраструктуре региона без электроэнергии остались более 600 домов и около четверти жителей города. Правительство РФ направило полмиллиарда рублей на закупку 310 генераторов для Белгородской области.