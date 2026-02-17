Выручка от экспорта белого шоколада из РФ достигла рекордных $22 млн в 2025 году
Россия в 2025 году экспортировала почти 2,7 тыс. т белого шоколада. Выручка составила рекордные $22 млн. Это на 27% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в «Агроэкспорте».
В топ–5 импортеров белого шоколада из России в стоимостном выражении вошли:
- Казахстан (более $11 млн);
- Белоруссия (около $6,5 млн);
- Киргизия (более $2 млн);
- Узбекистан (около $700 тыс.);
- Армения (более $600 тыс.).
Предыдущий рекорд по выручке от экспорта белого шоколада Россия установила в 2024 году. Тогда показатель достиг $17,5 млн. В прошлом году Россия впервые с 2022 года поставила белый шоколад в Южную Корею.