Выручка от экспорта белого шоколада из РФ достигла рекордных $22 млн в 2025 году

Россия в 2025 году экспортировала почти 2,7 тыс. т белого шоколада. Выручка составила рекордные $22 млн. Это на 27% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в «Агроэкспорте».

В топ–5 импортеров белого шоколада из России в стоимостном выражении вошли:

Казахстан (более $11 млн);

Белоруссия (около $6,5 млн);

Киргизия (более $2 млн);

Узбекистан (около $700 тыс.);

Армения (более $600 тыс.).

Предыдущий рекорд по выручке от экспорта белого шоколада Россия установила в 2024 году. Тогда показатель достиг $17,5 млн. В прошлом году Россия впервые с 2022 года поставила белый шоколад в Южную Корею.