Свердловские предприниматели призвали власти снизить налоги и поменять законы

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх представила депутатам регионального заксобрания доклад о своей работе в 2025 году и результат опроса 188 предпринимателей, которые оценили условия ведения бизнеса на Среднем Урале.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По словам госпожи Артюх, число респондентов, призвавших в первую очередь снизить налоги для возможности развития, увеличилось с 42% в 2024 году до 62,9% к концу 2025-го, о необходимости сделать законодательство более стабильным и понятным вместо 37% заявили 62,4% опрошенных, снизить тарифы — 46,2% вместо 23,2%, повысить доступность кредитов — 35,8% вместо 23,2%, изменить законодательство — 23,1% вместо 13,8%. Число предпринимателей, которые сообщили о приемлемых условиях для ведения бизнеса, возросло с 2,9% до 3,2%.

Уполномоченный добавила, что среди респондентов сократилось количество предпринимателей, которые отмечали снижение доходности: с 71,9% в 2024 году до 55,3% в 2025-м. Об увеличении объема поступлений сообщили 23,4% вместо 13,9%, об отсутствии изменений — 21,3% вместо 14,1%. Несмотря на это, количество заявивших о планах закрыть бизнес возросло с 9,3% до 17,7%, число бизнесменов с ожиданиями по развитию бизнеса сократилось с 31,3% до 22,6%, по его сохранению — с 52,9% до 51,6%.

В конце выступления Елена Артюх отметила, что в целом большая часть уральских предпринимателей являются «оптимистично настроенными людьми». «Фиксируя снижение доходности, большая часть все-таки сохранила трудовые коллективы и уровень заработных плат. Условия ведения предпринимательской деятельности в регионе большинство оценивают как приемлемые, а признаки не благоприятности отмечают на уровне страны, в целом связывая их с макроэкономическими и геополитическими факторами»,— пояснила она.

Бизнес-омбудсмен добавила, что около 2/3 опрошенных также сообщили, что не сталкивались с административным давлением, а 3/4 — с деловой коррупцией. «Это результат роста правовой и деловой культуры, а также работы уполномоченных органов»,— сказала госпожа Артюх.

Ранее, 4 февраля, представители свердловских бизнес-объединений, рассказывая о планах и задачах на 2026 год, выразили обеспокоенность новыми налоговыми правилами, заявив, что некоторый уральский бизнес ждет «разорение» из-за изменений по УСН. По мнению Елены Артюх, «панические настроения» у многих связаны с тем, что они не разобрались, и важно суметь адаптироваться.

Василий Алексеев