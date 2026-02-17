Экс-замначальника кубанского ГУ МЧС Симоненко будут судить в Ростове

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и экс-руководителя одного из районных подразделений МЧС Мелько Джемо. Уголовное дело о двух покушениях на убийство рассмотрит Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-замначальника кубанского ГУ МЧС Сергей Симоненко

Фото: МЧС России по Краснодарскому краю

Материалы дела изначально поступили для рассмотрения в Краснодарский краевой суд, но Генпрокуратура попросила передать его в другой регион для исключения любого вмешательства заинтересованных лиц в судебный процесс. Надзорное ведомство указало на обширные связи обвиняемого Симоненко среди высших должностных лиц Краснодарского края, возникшие из-за его долгого пребывания на должности заместителя начальника регионального управления МЧС. По мнению прокуратуры, такая ситуация может вызвать сомнения в объективности и беспристрастности правосудия в судах Краснодарского края.

По данным обвинения, Сергей Симоненко организовал покушения на двух жителей края, с которыми у него были конфликты. Мелько Джемо привлекается к уголовной ответственности в качестве пособника.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «От спасателей еле спаслись».

Анна Перова, Краснодар