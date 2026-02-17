В Курской области на год продлили отсрочку от уплаты налогов
Мишустин продлил отсрочку по налогам для бизнеса Курской области
Срок действия налоговой отсрочки для приграничных территорий Курской области продлен еще на один год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Физические лица могут уплатить транспортный, земельный и имущественный налоги, начисленные за 2024–2026 годы, до 1 декабря 2027-го. Поддержка положена людям, проживавшим на 1 августа 2024 года в приграничных районах, а также лицам, чья недвижимость расположена на территориях с режимом КТО, где проводилось отселение.
Для предпринимателей и организаций в этих муниципалитетах действует аналогичная отсрочка. Налоги, авансовые платежи и страховые взносы, подлежащие уплате в 2024–2026 годах, разрешается перечислить в бюджеты в 2027-м. Погасить задолженность можно будет в рассрочку равными долями ежемесячно в течение года. В правительстве РФ сообщили, что мера господдержки позволит бизнесу сохранить больше оборотных средств и направить их на зарплату сотрудникам, закупку сырья и оборудования.
Ранее курским бизнесменам продлевали отсрочку от уплаты налогов в мае 2025 года.