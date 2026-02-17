В Курской области на год продлили отсрочку от уплаты налогов

Срок действия налоговой отсрочки для приграничных территорий Курской области продлен еще на один год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Физические лица могут уплатить транспортный, земельный и имущественный налоги, начисленные за 2024–2026 годы, до 1 декабря 2027-го. Поддержка положена людям, проживавшим на 1 августа 2024 года в приграничных районах, а также лицам, чья недвижимость расположена на территориях с режимом КТО, где проводилось отселение.

Для предпринимателей и организаций в этих муниципалитетах действует аналогичная отсрочка. Налоги, авансовые платежи и страховые взносы, подлежащие уплате в 2024–2026 годах, разрешается перечислить в бюджеты в 2027-м. Погасить задолженность можно будет в рассрочку равными долями ежемесячно в течение года. В правительстве РФ сообщили, что мера господдержки позволит бизнесу сохранить больше оборотных средств и направить их на зарплату сотрудникам, закупку сырья и оборудования.

Ранее курским бизнесменам продлевали отсрочку от уплаты налогов в мае 2025 года.

Кабира Гасанова