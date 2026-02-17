Инвестиции в экономику Орловской области за восемь лет превысили 470 млрд рублей

Объем инвестиций, привлеченных в экономику Орловской области с 2018 по 2025 годы, составил почти 470 млрд руб. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков в ходе инвестиционного послания на 2026 год.

За восьмилетний период объем производства промышленной продукции в регионе вырос в полтора раза. Валовой региональный продукт по итогам прошлого года оценивается в объеме около 500 млрд руб., что более чем в два раза превышает показатель 2017 года.

Вчера глава региона на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что в рамках реализации нацпроектов в Орловскую область с 2019 года удалось привлечь 47 млрд руб.

Ульяна Ларионова