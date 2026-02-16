Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СМИ сообщают о задержании депутата Госсовета Удмуртии Катрины Селезневой

Задержали депутата Госсовета Удмуртии, директора спортивной школы «Нефтяник» Катрину Селезневу. Об этом пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на источник, знакомый с ситуации. Других подробностей и официальной информации на данный момент нет.

Фото: Катрина Селезнева, vk

Катрина Селезнева была избрана в Госсовет Удмуртии в 2022 году, входит в состав фракции «Единая Россия», занимает пост заместителя председателя постоянной комиссии по физкультуре и спорту.