Четыре российские теннисистки не смогли преодолеть второй круг турнира в Дубае

Россиянки Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Анастасия Захарова не смогли выйти в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000. Общий призовой фонд соревнований превышает $4 млн.

В матче второго круга 12-я ракетка мира Екатерина Александрова со счетом 2:6, 6:4, 1:6 уступила польке Магде Линетт, занимающей 50-е место в рейтинге WTA. Диана Шнайдер (21-я в мире) уступила американке Иве Йович (20-я) — 4:6, 6:4, 0:6. Анна Калинская (23-я) не смогла одолеть четвертую ракетку мира Коко Гауфф из США — 4:6, 4:6. Хорватка Антония Рузич (67-я) со счетом 6:1, 6:7 (2:7), 6:1 обыграла Анастасию Захарову, располагающуюся на 104-й строке мировой классификации.

Из российских теннисисток выступление продолжает только Мирра Андреева, которая является действующей победительницей турнира. Ее соперница по второму кругу, представительница Австралии Дарья Касаткина снялась из-за травмы правого бедра. В следующем раунде Андреева, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, встретится с румынкой Жаклин Кристиан.

Турнир в Дубае завершится 22 февраля.

Таисия Орлова